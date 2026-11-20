Découvrez tous les vide-greniers, bourses aux jouets et foires à tout prévus dans la Seine-Maritime pour le week-end du 21 et 22 novembre 2026.

Les passionnés de brocantes et de bonnes affaires en Seine-Maritime ont un agenda chargé à prévoir pour les 21 et 22 novembre 2026. De nombreuses communes du département organisent des événements de récupération et de vente d'occasion à cette date précise. Ce week-end propose une variété de locations adaptées aux collectionneurs, aux familles et aux amateurs de récup.

Offres Spéciales pour la Puériculture et les Enfants

Les familles peuvent se rendre au centre culturel Simone Signoret pour une bourse aux jouets et à la puériculture. L'événement accueille entre 50 et 100 exposants et s'étend de 10h à 17h avec une entrée gratuite. La salle Robert-Schuman accueille également une foire à la puériculture, aux jouets et aux vêtements. Cette manifestation se tient de 8h30 à 16h30 et propose moins de 50 exposants pour une entrée libre.

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Le gymnase Amélie Mauresmo du centre sportif du Cheval Rouge organise un bric-à-brac spécialisé pour les enfants et la puériculture. Les visiteurs peuvent y accéder de 9h à 17h sans frais. La salle des fêtes du Clos du Chouquet propose une bourse aux jouets de 9h à 17h. Le site compte moins de 50 exposants et offre une entrée gratuite aux participants.

Une autre option familiale se trouve à la salle polyvalente route du Bac. La bourse aux jouets et à la puériculture y est ouverte de 9h30 à 17h. L'événement propose moins de 50 exposants et l'accès est libre. Enfin, la salle des fêtes de la route de Doudeville organise une foire à la puériculture. L'événement se déroule de 9h à 17h et accueille moins de 50 exposants pour une entrée gratuite.

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Agenda des Bourses aux Jouets et Salons

L'école Sévigné accueille une bourse aux jouets et une foire à tout sous son préau. L'événement se tient de 9h30 à 18h avec une entrée gratuite. La salle Maupassant située rue Loucheur propose un salon musical. L'accès est libre de 9h à 18h pour moins de 50 exposants. La salle polyvalente Guy de Maupassant accueille un vide ta chambre de 10h à 17h. L'événement propose moins de 50 exposants pour une entrée gratuite.

La salle Reggiani dans le gymnase Léo-Lagrange organise un vide-greniers de 8h à 17h. Le site compte entre 50 et 100 exposants et l'entrée est libre. La salle Christian-Gand propose une foire aux jouets de 9h à 16h30. L'accès est de 1 euro pour un événement accueillant entre 200 et 300 exposants. L'école Victor-Hugo organise un vide-greniers de 7h à 18h. L'entrée est de 1 euro pour un événement avec entre 50 et 100 exposants.

Le gymnase Ostermeyer accueille une bourse aux jouets et puériculture de 9h à 17h. L'événement propose entre 50 et 100 exposants pour une entrée gratuite. La salle du Vieux Moulin organise un salon toutes collections de 8h30 à 17h30. L'entrée est de 1 euro pour moins de 50 exposants. La salle communale accueille un vide-greniers des enfants de 8h30 à 17h. L'événement propose entre 50 et 100 exposants pour une entrée gratuite.

Les Grandes Foires à Tout du Week-end

Le gymnase communal chemin du stade accueille une foire à tout de 7h à 18h. L'événement propose moins de 50 exposants pour une entrée de 1 euro. Le gymnase situé 64 rue du Général-De-Gaulle organise une foire à tout de 6h à 18h. L'événement accueille entre 50 et 100 exposants avec une entrée gratuite. Ces événements majeurs attirent un public nombreux pour la brocante.

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Ces différentes manifestations couvrent l'ensemble du département de la Seine-Maritime. Les horaires varient selon les communes et les types d'événements. Les amateurs de bonnes affaires ont de nombreuses options pour ce week-end. La diversité des lieux permet de trouver des articles pour tous les goûts. Chaque événement offre des conditions d'accès spécifiques à vérifier sur place.