Découvrez le programme complet des fêtes de Noël à Cahors et dans le Lot avec marchés artisanaux, atelier Lego et jeux concours pour toute la famille.

La ville de Cahors s'apprête à accueillir une saison hivernale rythmée par une multitude d'activités culturelles et commerciales pour les fêtes de fin d'année. Le programme des animations pour Noël mobilise de nombreux partenaires qui s'engagent pour dynamiser le territoire et offrir des moments conviviaux aux habitants et aux visiteurs.

Cette initiative vise à ce que chacun puisse profiter pleinement des fêtes, avec des propositions adaptées à toutes les envies et se déroulant sur un mois complet. Comme pour les précédentes éditions marquées par les parades illuminées ou la patinoire, l'objectif demeure la participation citoyenne et la joie collective.

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Marchés de Noël dans le Lot

Les premiers marchés de Noël se tiendront dès ce dimanche 29 novembre à Lacapelle-Biron. L'association Terre de Lumière 46 organisera cet événement de 10 h à 18 h 30 à la salle des fêtes, proposant de nombreuses animations pour les familles et les amateurs de découvertes locales.

Vendredi 4 décembre, l'Ensemble scolaire Saint-Étienne accueillera son marché de Noël sur la place de la Verrerie, de 12 h à 21 h 30. Les visiteurs y trouveront des stands gourmands, des chants de Noël et des danses participatives dès 17 h, complétés par un petit train et un manège pour les enfants.

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Samedi 5 décembre, l'association L'Art a sa place prendra la relève sur la place de la Libération. Ouvert de 8 h à 18 h, ce marché mettra à l'honneur la création artistique et l'artisanat local dans une ambiance festive et conviviale.

Le samedi 12 décembre, le quartier Daurade organisera son marché de Noël de 8 h à 19 h. Les rues Daurade, Clément-Marot, ainsi que les places des Républicains espagnols et Champollion accueilleront créateurs et artisans d'art. Ils proposeront céramiques, bijoux, savons, objets en bois, maroquinerie et gastronomie locale comme le safran ou les confitures.

Le dimanche 13 décembre, le quartier de Bégoux organisera à son tour un marché de Noël de 9 h à 18 h 30 à la salle des fêtes. Cette programmation variée assure une présence festive continue dans les différents quartiers de la ville tout au long du mois de décembre.

Jeu concours Ô Cahors

L'agence de développement économique Ô Cahors organise un jeu concours étendu cette année avec une dotation totale de 15 000 euros à gagner par les participants actifs. Le dispositif inclut 6 000 euros répartis sous forme de bons d'achat de 10 euros gagnés directement chez les commerçants via des cartes à gratter.

Le grand tirage au sort final distribuera les lots principaux totalisant 9 000 euros. La dotation comprend dix bons d'achat de 150 euros, cinq bons de 300 euros, quatre bons de 1 000 euros et le gros lot d'une valeur de 2 000 euros en bons d'achat chez les artisans cadurciens.

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Pour y participer, les habitants doivent rechercher des pantins malicieux cachés en vitrine ou à l'intérieur de 25 commerces et artisans du centre-ville. Au total, 100 pantins numérotés sont à retrouver pour aider les lutins à sauver la magie de Noël.

Animations médiathèques et Lego

Les médiathèques du Grand Cahors proposent des animations gratuites autour de Noël durant tout le mois. Du mardi 1er au jeudi 24 décembre, un Escape Game intitulé " vitrines de Noël " est organisé à la médiathèque de Mercuès pour divertir les jeunes et leurs parents.

Des braderies permanentes ont lieu dans les médiathèques de Pradines et de Mercuès du 2 au 16 décembre. Le samedi 5 décembre, une braderie à la médiathèque du Grand Cahors proposera des romans, BD et CD pour 1 euro.

Une grande exposition Lego est prévue à l'espace Valentré, avec des animations et des créations à découvrir dans les vitrines du centre-ville. Le samedi 12 décembre, l'espace Chapou Demain ! permettra aux enfants de 4 à 6 ans d'assembler un kit Lego lors de créneaux de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.

Des ateliers créatifs sont également au programme, comme le Kimochis® le 19 décembre à 11 h à la médiathèque du Grand Cahors. Des contes et chansons en version originale seront proposés le 12 décembre pour partager des souvenirs d'enfance dans leur langue maternelle.