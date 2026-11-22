Découvrez le programme complet des festivités de Noël à Castelnaudary en décembre. Patinoire, Port en lumière, marché de Noël et concerts sont au rendez-vous.

La ville de Castelnaudary prépare un mois de décembre riche en festivités et en animations traditionnelles pour célébrer les fêtes de fin d'année. Le programme s'étend sur plusieurs semaines, offrant aux habitants et aux visiteurs une multitude d'occasions de profiter de l'ambiance hivernale. Parmi les incontournables, l'événement phare " Port en lumière " et la patinoire traditionnelle rythmeront le calendrier jusqu'à la fin du mois.

Détails du calendrier et événements clés

Le lancement officiel des célébrations aura lieu le vendredi 4 décembre devant la Halle aux grains. Cette soirée de lancement, qui coïncide avec le Téléthon, débutera à 18 h 30. Elle marquera le début de la période festive qui se poursuivra jusqu'au mercredi 23 décembre. La patinoire, attraction centrale de ces fêtes, sera inaugurée le vendredi 11 décembre à 12 h, suivie de la remise des prix du concours de vitrines.

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Le samedi 19 décembre constituera sans doute la journée la plus riche en activités pour les familles. L'inauguration de la patinoire sera également l'occasion de remettre les prix du concours de vitrines, qui se tiendra à la Halle aux grains dès midi. L'après-midi sera consacré à la chasse au trésor en ville avec le personnage d'Olaf, de 14 h à 16 h. Le père Noël fera son entrée spectaculaire aux alentours de 16 h 30 et restera présent jusqu'à 18 h pour des séances photo.

Initiatives culturelles et commerciales locales

L'Office de tourisme de Castelnaudary met en place des actions interactives pour impliquer les plus jeunes. Des boules de Noël lumineuses, décorées par les enfants des accueils périscolaires, seront suspendues aux arbres du quai Labouisse. Ces décorations serviront de support à des énigmes destinées à encourager les familles à explorer le centre-ville. Une exposition de dessins sur le thème des lutins de Noël, réalisée par les élèves des accueils de loisirs, sera visible à la Halle aux grains.

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Sur le plan commercial, le marché de Noël organisé par l'association Passe la seconde se tiendra toute la journée du samedi 19 décembre sous la Halle de Verdun. Par ailleurs, le dimanche 6 décembre, la foire au gras et le marché artisanal occuperont le gymnase Pierre-de-Coubertin ainsi que la contre-allée du cours de la République, de 8 h à 17 h. Le Conseil municipal des jeunes décernera l'un des prix du concours de vitrines ce jour-là.

Spectacles et retours du Père Noël

La saison des spectacles musicaux et chorales s'illustre par plusieurs rendez-vous notables. Le Gospel Blue se produira au Théâtre des 3 ponts le dimanche 6 décembre à 16 h 30. L'École de musique intercommunale animera le théâtre des 3 ponts le jeudi 17 décembre à 20 h 30. Le mercredi 23 décembre, le spectacle " Le Bal des 4 saisons " par Mandy Garcia sera proposé à la Halle aux grains à 18 h.

Pour ceux qui auraient manqué la venue du père Noël le 19 décembre, il y aura une seconde opportunité. Le traîneau du Père Noël, venant tout droit du Pôle Nord, fera une déambulation en centre-ville les mardi 22 et mercredi 23 décembre. Cette ultime apparition permettra de clôturer les festivités de Noël 2024 à Castelnaudary dans une ambiance magique et familiale.