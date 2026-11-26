Découvrez les meilleurs marchés de Noël, expositions d'artistes et animations festives à Montpellier, Castries, Lattes et dans l'Hérault pour les fêtes de fin d'année 2026.

La saison des fêtes approche à grands pas et la métropole de Montpellier ainsi que les communes environnantes de l'Hérault préparent un programme riche d'animations pour célébrer Noël. Des marchés de créateurs aux expositions d'artistes locaux, en passant par les traditionnels villages de Noël, la région propose une multitude d'activités culturelles et festives pour les habitants et les touristes de la zone.

Marchés de Créateurs et Artisans Locaux

Le dispositif connu sous le nom de 411 se transforme une nouvelle fois en une boutique de Noël atypique, mettant à l'honneur la création contemporaine et artisanale. Plus de soixante artistes, illustrateurs et créateurs, principalement originaires de la région, y ont déposé leurs pièces. Les visiteurs pourront y trouver des affiches, des originaux, des sérigraphies, des illustrations, des ouvrages, des recueils, des bandes dessinées, des cartes postales et de la papeterie.

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Cette initiative offre l'occasion unique de trouver des cadeaux originaux tout en soutenant directement la création locale. Cette exposition-vente est accessible sans frais d'entrée, permettant à chacun de flâner librement parmi les œuvres présentées dans un cadre convivial.

Sur la rue Maguelone, une ambiance spécifique réunit des stands de couture, de brocante et d'objets cévenols comme la confiture ou le vin d'orange. Vendredi 27 novembre, les comptoirs ouvrent à 10 heures, suivis d'un salon de thé avec pâtisseries et boissons chaudes accompagnées de musique d'orgue. L'après-midi se poursuit avec un apéritif dînatoire et un petit concert de jazz de 18 heures à 21 heures.

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Le week-end du 28 novembre de 10 heures à 22 heures et du 29 novembre de 10 heures à 18 heures, l'espace Restanque situé au 3 rue du Lantissargues accueille les stands de créateurs. Les visiteurs pourront y découvrir des visites d'ateliers d'artistes et des initiations gratuites autour des arts graphiques et de l'édition, avec une entrée libre.

Programmes Culturels et Galeries d'Art

La Station 113, située au 24 avenue François-Delmas, propose jusqu'au 27 décembre des ouvertures les samedis et dimanches de 10 heures à 18 ou 19 heures. Cette manifestation se veut un marché de Noël dans une ambiance nature, vintage et rétro, avec des stands d'exposants proposant des créations locales, du prêt-à-porter et des objets vintage. La collecte de Noël pour les familles en difficulté est prévue les 28 novembre et 5 décembre.

Au 250 rue du Truel, le marché s'ouvre dès la sortie de la messe de 10 heures 30, proposant des bijoux, des livres et des santons. La restauration est possible sur place avec des huîtres, des plats chauds et du vin. L'après-midi est dédiée aux familles avec un atelier de décoration du sapin de Noël au foyer étudiant à 14 heures, suivi d'un spectacle gratuit de Vaillance et Pacotille à 15 heures en salle Sainte-Bernadette.

Dix-neuf créateurs locaux présenteront leurs œuvres réalisées pendant la saison 2025-2026 à la salle Brassens, allée de la Liberté. Les ouvertures sont prévues le vendredi 27 de 17 heures à 21 heures, le samedi 28 de 10 heures à 19 heures et le dimanche 29 de 10 heures à 18 heures. L'entrée est libre et les œuvres incluent de la dentelle, du crochet, du recyclage de bouteilles, de la peinture acrylique et des céramiques.

Village de Noël et Ambiance Festive à Montpellier

Le centre-ville de Montpellier s'orne pour l'occasion de 94 chalets dans le village de Noël. Dix-huit d'entre eux seront consacrés à la restauration salée et sucrée, mettant en avant la cuisine régionale, tandis que six chalets proposeront des boissons comme du vin chaud et de la bière. Trois manèges, dont un carrousel, des chaises volantes et un petit train, accueilleront petits et grands.

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La promenade du Peyrou sera le théâtre de plusieurs événements symboliques. À 10 heures 30, les rubans à vœux seront lancés depuis la promenade, invitation lancée aux visiteurs de récupérer des rubans dès l'après-midi dans la tente de convivialité nommée "La Pause Enchantée". La cérémonie se poursuivra à 20 heures avec une animation sur la promenade.

Devant la place du Marché-aux-Fleurs, la distribution de flambeaux débutera dès 18 heures 40. Vers 19 heures 30, place de la Comédie, les illuminations seront lancées pour marquer le début officiel de la période festive, créant une ambiance magique dans les rues piétonnes de la capitale héraultaise.

Informations Pratiques et Horaires

La place Jacques-Mirouze, à l'espace Pitot (salle Guillaume-de-Nogaret), accueillera un vaste choix d'articles de décoration, de vaisselle, de jouets, de vêtements et de mobilier. Ces articles, collectés et valorisés par les équipes des Ressourceries, sont disponibles du jeudi 26 au samedi 28 novembre de 10 heures à 18 heures en continu.

Les visiteurs doivent noter les fermetures spécifiques pour organiser leurs visites. Le village de Noël ferme les lundis 30 novembre, 7 et 14 décembre. Concernant la fin de saison, une fermeture anticipée est prévue le mercredi 30 décembre à 18 heures. Les marchés et expositions mentionnés respectent ces horaires officiels pour garantir un bon déroulement des animations.

Enfin, le Bar du Marché, place des Beaux-Arts, propose une vente d'art avec des livres, tableaux et sculptures le dimanche 29 novembre de 15 heures à 18 heures. L'entrée est libre, permettant à un large public d'apprécier les œuvres présentées dans le cadre historique de cette place centrale de Montpellier.