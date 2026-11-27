Découvrez les meilleurs événements en Lot-et-Garonne les 28 et 29 novembre : marchés de Noël, concerts, spectacles et festivals à travers le département.

Le département de la Lot-et-Garonne se prépare à accueillir une multitude d'activités pour les 28 et 29 novembre. Les habitants et les visiteurs peuvent profiter d'une riche programmation culturelle et festive tout au long du week-end.

Cette sélection couvre les quatre coins du territoire départemental. Elle propose des idées de sorties adaptées aux enfants comme aux adultes.

Also read « Les Aveugles », une expérience théâtrale immersive à vivre dans ce village de Lot-et-Garonne

Événements musicaux et concerts

Le groupe Arnaque Bang animera une soirée repas concert au Hang'Art à Astaffort le samedi 28 novembre. L'événement se tient à partir de 19 h 45 au 116, boulevard Edouard-Lacour. Le tarif d'entrée est fixé à 22 euros. Les réservations sont disponibles au 05 53 95 72 79. Cette collaboration avec Stand'Up offre un moment musical unique.

Gérard Baste et le groupe Svinkels se produiront à Miramont-de-Guyenne le samedi 28 novembre. Le célèbre groupe de rap défendra ses titres sur la scène locale. Cette appearance marque un retour sur plus de trente ans de carrière pour l'artiste.

Advertisement

Mélissa Maillié présentera un spectacle de chansons originales le samedi 28 novembre à 20 h 30. La chanteuse sera accompagnée au piano par Xavier Duprat à la salle des fêtes. Le tarif est de 12 euros, avec des réductions pour les adhérents Alpaga et les demandeurs d'emploi. Les enfants entrent gratuitement.

Marchés de Noël et illuminations

Les festivités de fin d'année débuteront avec des illuminations et des marchés de Noël. À Agen, les illuminations seront lancées à 18 h 15 sur la place Wilson. Le Marché de Noël ouvrira officiellement ses portes à 18 h 45. Cette zone s'étend entre la place Wilson et les 4 feux.

Une patinoire proposera un spectacle de glace à 16 h 30 place de la cathédrale. Le Père Noël accueillera également les enfants lors d'un atelier de création de boules de Noël. Cet atelier aura lieu de 14 h à 16 h au 62, boulevard de la République.

L'UFAC Aiguillonnaise organise son propre marché de Noël à Aiguillon. Le Père Noël arrivera en tracteur à 11 h le samedi. La fanfare Batuc'Kid de Casseneuil animera le site dès 15 h. Les majorettes de Port-Sainte-Marie présenteront des démonstrations à 15 h 30 le dimanche.

Rencontres littéraires et expositions

Le centre culturel proposera un escape game inspiré de " Dans la tête de Sherlock Holmes ". Cette expérience scénarisée par Cyril Liéron et dessinée par Benoît Dahan offre une immersion totale. Elle se prolonge par une exposition au temple de Clairac dédiée au héros de Conan Doyle.

Advertisement

Une rencontre littéraire aura lieu le samedi 28 novembre à 15 heures. Le graphiste Benjamin Panchéri et l'auteur Jean Harambat échangeront sur la ruralité. Ils discuteront autour de l'ouvrage " J'ai toujours rêvé d'être fermier ". Cette session est gratuite et ouverte à tous.

Le centre culturel restera accessible le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Le dimanche, les horaires seront de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Un plateau d'auteurs variés, de l'illustration jeunesse au manga, sera présent pour des séances de dédicaces.

Initiation flamenco et actions solidaires

La compagnie Arena Negra proposera une initiation au flamenco animée par la danseuse Elsa Le Clech. Cette séance se déroule au théâtre Comœdia à 10 heures. Elle permet de découvrir les bases de la danse, du chant et des palmas. L'entrée est gratuite pour l'initiation.

Une marche solidaire de 6 km sera organisée pour sensibiliser aux cancers des hommes. Le départ sera donné à 9 h 30 à la halle. La municipalité offrira un verre de l'amitié après l'épreuve. L'inscription coûte 5 euros via la Ligue pour le cancer.

Les Drôles De Dame présenteront le spectacle " Dans la loge " le samedi 28 novembre à 20 h. La représentation aura lieu à la salle du Palay. Le spectacle est au profit de l'association Asso 1 000 & 1 Rêves d'Enfants. L'entrée est fixée à 10 euros.