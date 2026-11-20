Découvrez les indispensables sorties en Lot-et-Garonne ce week-end des 21 et 22 novembre. Des Roadrunners à Agen au jazz à Aubiac, guide complet des événements.

Le département de la Lot-et-Garonne prépare une programmation culturelle et associative intense pour le week-end des 21 et 22 novembre. Entre la reformation surprise des légendaires Roadrunners à Clairac et un déstockage massif de l'enseigne SEB à Agen, les habitants disposent d'une variété d'offres alliant divertissement, économie locale et gastronomie. Cette sélection couvre l'ensemble du territoire, des spectacles musicaux aux événements solidaires, offrant une alternative complète pour les loisirs du week-end.

Rock historique et scénarios électro à Agen

Les mythiques Roadrunners sont de retour sur la scène pour une dernière tournée rock'n'roll, passant par Clairac le samedi 21 novembre. Le groupe normand, qui a marqué la fin du siècle dernier par ses concerts bouillants, poursuit ce qui s'annonce comme l'ultime chapitre de sa carrière. Par ailleurs, le festival Electric Guitar' atteint son paroxysme ce même samedi soir à partir de 20 heures au centre Jacques-Prévert à Agen. Yarol Poupaud, cofondateur du groupe FFF et ancien directeur musical de Johnny Hallyday, tient l'affiche aux côtés de N'VY, Thomas Sarrodie et Théo Serres. L'entrée est fixée à 15 euros, avec une restauration disponible sur place.

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Déstockage électroménager et marché solidaire

L'enseigne SEB installe pour la première fois sa grande braderie à l'Agora d'Agen, attirant des milliers d'acheteurs habituels de ses déstockages. L'événement se déroule du vendredi 20 au dimanche 22 novembre, offrant des opportunités d'achat sur plusieurs jours. Sur le plan solidaire, le club service organise un vide-dressing du 20 au 22 novembre, complété par une participation à la campagne de sensibilisation " Orange the world " jusqu'au 10 décembre. Ces initiatives permettent aux citoyens de participer à des actions concrètes tout en profitant d'animations locales.

Jazz au château et poésie à Casseneuil

Le château d'Aubiac accueille le saxophoniste Frédéric Couderc, accompagné de Thomas Bercy, Olivier Gatto et Stefano Lucchini, le samedi à 20 h 30. Le tarif d'entrée est de 14 euros, avec une entrée gratuite pour les enfants et un service de bar et tapas. À Casseneuil, la 5e édition des Rencontres poétiques se tient ce samedi 21 novembre à 18 heures dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Les artistes Christina Goh et Mary Bichner y fusionnent le blues, le jazz et le lyrisme pour honorer des poètes historiques. Ce concert est entièrement gratuit, invitant le public à une immersion artistique unique.

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Festivals country et soirées thématiques

Western Dance Casteljaloux célèbre ses vingt ans avec une journée country le week-end. Le programme inclut un workshop avec David Lecaillon dès 13 heures et un concert des Bullriders à 20 heures, avec des tarifs adaptés entre 10 et 20 euros. Pour les amateurs de saveurs, le comité des fêtes de Buzet propose une soirée choucroute animée par les Musikanten et DJ William Seban pour 20 euros. La salle des fêtes René-Mayérus accueillera également l'association Les P'tits Écoliers du Dropt pour une soirée tagliatelles à 19 h 30, avec des tarifs de 15 euros pour les adultes.

Agenda local et animations diversifiées

Dans le reste du département, plusieurs événements complètent l'offre du week-end. Le comité des fêtes de Goutz organise un repas de palombes sous chapiteau chauffé le samedi à 19 h 30, pour 17 euros. Au Pavillon 108, Ko-Ma et Pussy Miel offrent une soirée punk rock et noise à 21 heures, avec une entrée à 10 euros. Enfin, l'association LCT organise un marché de puériculture les samedi et dimanche de 8 heures à 18 heures à la salle des fêtes, sur inscription préalable. Ces multiples événements illustrent la richesse culturelle et associative de la Lot-et-Garonne.