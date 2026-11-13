Agenda du week-end au Havre : Noël, musique et nature le 14 et 15 novembre

Découvrez les événements incontournables au Havre les 14 et 15 novembre : ventes de Noël d'Emmaüs, anniversaire du CEM et foire aux arbres. Guide complet des sorties.

La ville du Havre s'apprête à vibrer au rythme de plusieurs événements majeurs prévus les samedi 14 et dimanche 15 novembre. Que l'on cherche à se procurer des objets de décoration à petit prix, à célébrer la musique ou encore à investir dans la nature, les habitants disposent d'une riche palette d'activités prévues pour ce week-end.

Emmaüs célèbre Noël avec deux ventes dédiées

La communauté Emmaüs annonce que l'esprit des fêtes est déjà présent dans ses magasins, invitant les familles et les amis à profiter de ventes spéciales pour embellir son intérieur sans se ruiner. Ces événements auront lieu dès le 14 novembre dans deux établissements distincts : le magasin situé au 28 hameau du Tronquay à Cauville-sur-Mer et celui du quartier de l'Eure au Havre, précisément au 56 rue d'Iéna.

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Pour la boutique de Cauville-sur-Mer, les portes ouvriront à 10 heures et se fermeront à 12h30, puis rouvriront de 14 heures à 17h30. À Le Havre, au 56 rue d'Iéna, les horaires seront de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 17 heures. Ces périodes permettront aux visiteurs de trouver des vêtements neufs, des jouets, des objets variés ainsi que des produits cosmétiques, le tout proposé à des tarifs accessibles pour retrouver l'ambiance festive.

Célébration des 40 ans du CEM et musique live

Le Centre d'Expérimentation Musicale, connu pour regrouper des studios de répétition, une salle de concert et des cours de musique, fête son quarantième anniversaire ce week-end. Cet événement culturel majeur se tiendra au fort de Tourneville, situé au 55 rue du 329e RI au Havre, le samedi 14 novembre à partir de 20 heures.

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La programmation musicale sera éclectique et fédératrice, accueillant huit groupes tels que les Roadrunners, Lola Sauvageot, City Kids, DYG, Red Lezards, MoOt, Buscetta's et High Five Station. Des surprises et la présence d'invités ponctueront également la soirée. Les tarifs s'élèvent à 20 € pour les visiteurs au tarif plein et à 16 € pour les abonnés Tetris ainsi que les adhérents du CEM.

Initiatives écologiques et foire aux arbres au Havre

À l'occasion de ces deux jours, plusieurs rendez-vous axés sur la nature sont organisés à travers la ville. Vendredi à 19 heures, une rencontre aura lieu à la Maison de l'enfance et de la Famille dans la salle La Minot'. Le samedi 14 novembre à 14h30, une plantation d'une micro-forêt urbaine est prévue au parc Georges-Brassens. Enfin, le dimanche 15 novembre, une foire aux arbres se déroulera de 10 heures à 18 heures sur la cour Saint-Philibert.

Pour faciliter la logistique des achats végétaux, la Ville du Havre mettra à disposition des habitants un service gratuit d'acheminement des plantes jusqu'à leur domicile, utilisant des vélos triporteurs. Cette initiative vise à encourager l'adoption de solutions de transport douces pour l'environnement tout en permettant aux résidents de bénéficier de ces offres.

Salon des auteurs et accompagnement scolaire

Le dimanche 15 novembre, la salle François-Ier au Havre accueillera des événements culturels et éducatifs de 10 heures à 18 heures. Une trentaine d'auteurs locaux sera présente, offrant à la population l'opportunité de découvrir des créations littéraires locales. L'entrée est libre pour tous les participants souhaitant profiter de cette animation culturelle.

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Parallèlement, un salon organisé en partenariat avec l'Académie de Normandie, la Ville du Havre, Le Havre Seine Métropole et l'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers de Normandie se tiendra à cette date. Cet événement vise à accompagner les lycéens, étudiants et leurs parents dans leurs projets d'avenir, en particulier pour anticiper Parcoursup.

Les participants pourront échanger avec des représentants d'établissements, des étudiants et des alternants, ainsi qu'assister à des conférences. Cette occasion permet d'obtenir des réponses personnalisées sur les opportunités d'études disponibles dans la région, consolidant ainsi l'offre de services d'orientation pour les jeunes Havrais.