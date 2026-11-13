Agenda des Marchés de Noël et Bourses aux Jouets dans l'Orne pour Novembre et Décembre

Découvrez le guide complet des marchés de Noël et bourses aux jouets dans l'Orne pour novembre et décembre. Dates, lieux et programmes détaillés.

La saison hivernale approche à grands pas, invitant les habitants de l' Orne à préparer leurs listes de cadeaux et à se ressourcer lors des nombreuses festivités locales. De nombreux marchés de Noël et bourses aux jouets sont organisés dans plusieurs communes du département entre la mi-novembre et la mi-décembre. Ces événements constituent des moments privilégiés pour soutenir l'artisanat local, déguster des produits du terroir et partager des moments festifs en famille.

Découverte des événements de la mi-novembre dans l'Orne

Le Marché de l'Avent offre une première opportunité de flâner avec une soixantaine d'exposants proposant créations artisanales et décorations. Cet événement se tiendra à la salle Jean-Féron, située 37, rue du Dr-Prodhomme à Putanges-Pont-Écrepin. Les visites sont prévues le samedi 14 novembre de 13 heures à 19 heures et le dimanche 15 novembre de 10 heures à 18 heures. L'entrée est gratuite et le Père Noël sera présent pour rencontrer les enfants, accompagné d'ateliers de maquillage et de séances photo. Pour plus d'informations, il est possible de contacter l'organisateur au 02 33 35 86 57.

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En parallèle, la commune de Chambois organisera son Marché de Noël le dimanche 29 novembre. Proposé par le comité des fêtes de Fel, cet événement se déroulera à la salle des fêtes de 9 heures à 18 heures. L'objectif est d'offrir une journée festive et gourmande aux participants. Cette date marque également l'organisation d'un autre marché de Noël par la commune, mettant en avant des artisans locaux et des produits régionaux. Une animation musicale animera l'après-midi, tandis qu'un food-truck proposera des sucreries et des plats salés. Une buvette assurant des boissons fraîches et chaudes complétera l'offre de restauration.

Activités et animations spécialisées dans les communes voisines

Le quartier Saint-Martin accueillera un marché axé sur l'artisanat avec 20 exposants le samedi 5 décembre. L'événement se déroulera au square Maurice-Dossin, rue Saint-Martin, de 11 heures à 18 heures. L'accès est libre et gratuit. La restauration sera disponible sur place pour le déjeuner. Les commerçants et artistes souhaitant participer peuvent obtenir les documents d'inscription en envoyant un message sur la page Facebook officielle de l'organisation. Le point de contact pour les demandes est le 07 69 29 61 40.

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Une autre animation importante est prévue le samedi 28 novembre, organisée par le comité des illuminations. Ce marché réunira 25 exposants dans le boulodrome de 14 heures à 20 heures. Les visiteurs y trouveront des idées cadeaux, des vêtements et des créations uniques. La vente de vin chaud, de café, de crêpes et de gâteaux est au programme. Le Père Noël fera son arrivée en calèche l'après-midi, moment où une boîte aux lettres spéciale sera mise à disposition des enfants. À 17 heures, un goûter gratuit sera offert aux plus jeunes. Les organisateurs proposeront également un concours de couronnes de Noël, ouvert aux adultes et aux enfants.

Préparatifs et réservations pour les animations gastronomiques

Pour les amateurs de gastronomie, il est conseillé de réserver à l'avance les plats à emporter, tels que les crêtes et les tartiflettes. Les numéros de téléphone pour les réservations sont le 06 71 30 66 84 et le 06 42 43 35 23. Ces précisions permettent de s'assurer que les stands pourront répondre à la demande anticipée des visiteurs lors de cette journée.

Programme festif du dimanche 29 novembre à Buais

Le dimanche 29 novembre, la salle des fêtes de Buais accueillera un marché de Noël de 10 heures 30 à 18 heures. La chorale de Buais se produira à 11 heures 30 pour offrir un moment musical aux participants. Le programme inclura également une tombola et de nombreux exposants proposant des décorations, des gourmandises et des idées cadeaux originales. Des animations sont prévues pour tous les âges, avec une présence assurée du Père Noël. La restauration sur place et une buvette complète l'offre pour cette journée dédiée à la convivialité.

Initiatives scolaires et associatives de Boucé

Le comité des fêtes et l'association des parents d'élèves de Boucé organisent conjointement leur marché de Noël le dimanche 6 décembre. L'événement se tiendra à la salle des fêtes de 10 heures à 18 heures. L'entrée reste gratuite pour tous les visiteurs. Les exposants locaux y présenteront leurs travaux. Des photos avec le Père Noël sont planifiées de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. Un atelier de maquillage et un jeu d'agne-gility seront proposés aux enfants. La restauration sur place, incluant une buvette et du vin chaud, permettra aux familles de prolonger leur visite.

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Rencontres avec le manga et la culture médiévale à La Sauvagère

Une approche différente du marché de Noël est proposée par Sports et loisirs le vendredi 11 décembre. Cet événement se déroulera à la salle des fêtes, route de Montilly, de 16 heures à 21 heures 30. Créations artisanales et produits locaux y seront exposés. Des chants et des concours de dessins animés par les enfants de l'école rythmeront la journée. Le Père Noël sera présent pour offrir des photos souvenir. Le contact pour plus de détails est le 06 46 23 22 51. L'accès est gratuit pour l'ensemble des participants.

Grands rassemblements des 12 et 13 décembre à La Sauvagère

De plus de 70 exposants participeront au marché couvert et aux chapiteaux environnants les samedi 12 et dimanche 13 décembre. Les horaires sont de 10 heures à 18 heures chaque jour. Artisans, bijoutiers, décorateurs et producteurs du terroir y seront présents. Les commerces resteront ouverts le dimanche après-midi de 14 heures à 18 heures. Plusieurs associations proposeront des boissons et des gourmandises aux visiteurs toute la durée de l'événement.

La 4e édition du marché de Noël Draco et Neko se déroulera également à La Sauvagère, au lieu-dit 6 chemin des Fontainettes. Ce marché spécialisé dans le manga et le fantastique accueillera 22 exposants. Le Père Noël et la Mère Noël seront présents occasionnellement pour distribuer des bonbons et animer des petits jeux. Les stands proposeront des créations de créateurs, des produits pop culture, des jeux et des jouets. Une buvette est prévue sur place. Le contact est le 06 11 19 40 12 ou le 06 24 44 61 44.

Enfin, l'association Les Médiévales organisera un marché de Noël médiéval et gastronomique du vendredi 11 au dimanche 13 décembre. Les visiteurs découvriront des stands gastronomiques et des créations d'artisans. Une animation exceptionnelle mettra à l'honneur la musique et le spectacle des carillonneurs de la Cie Gueule de Loup. L'entrée est gratuite pour tous les visiteurs souhaitant se laisser envoûter par cette ambiance historique et festive.