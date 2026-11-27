Découvrez toutes les dates et lieux des marchés de Noël organisés dans le Centre Morbihan. Un guide complet pour soutenir les artisans et trouver des cadeaux uniques ce novembre.

Le Centre Morbihan s'apprête à accueillir une vingtaine de marchés de Noël à travers ses communes, offrant aux résidents et visiteurs un programme riche en rencontres avec les producteurs locaux et les associations. Cette sélection recense une trentaine d'événements majeurs prévus pour le mois de novembre, permettant de soutenir l'économie circulaire tout en dénichant des cadeaux originaux pour les fêtes de fin d'année.

Calendrier et lieux des marchés de Noël

Les festivités s'étalent sur plusieurs week-ends et soirs de semaine, avec des horaires variés pour s'adapter aux emplois du temps de tous. Le marché de Buléon Lantillac, organisé par le RPI des écoles, se tiendra de 17 h 30 à 21 h 30 sur la place du Centre, accueillant une quarantaine d'exposants parmi des animations en calèche et la vente de plats à emporter.

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Le samedi 28 novembre marque le rendez-vous à Naizin, dans la salle Avel-Dro, où l'association Les Fées créatives présentera ses œuvres à partir d'emballages recyclés. Ce même jour, l'église de Mériadec accueillera de 17 h à 22 h un marché en partenariat avec les commerçants locaux, tandis que la salle Sterenn Er Roz accueillera le comité de jumelage avec 28 exposants de 11 h à 19 h.

La commune de Bieuzy-Lanvaux proposera sa traditionnelle tartiflette dans la salle Kozh Kastell, gérée par l'US Bieuzy-Lanvaux, de 10 h à 18 h. Parallèlement, la salle Manevel accueillera une bourse aux jouets au profit de la classe de mer, avec des photos du Père Noël à partir de 14 h 30 et une tombola tirée à 17 h.

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L'Amicale laïque de l'école publique GL Guilloux organisera un marché de 10 h à 18 h dans la salle des sports de Saint-Rivallain, featuring 50 exposants et une visite du Père Noël à 11 h 30 et 16 h, pour une entrée de 1 euro gratuite pour les moins de 15 ans.

Initiatives solidaires et rencontres avec le Père Noël

Plusieurs communes privilégient l'aspect social et festif de ces rassemblements. Lanouée ouvrira sa salle des fêtes le dimanche 29 novembre de 10 h à 18 h avec 30 exposants variés, tandis que l'Amicale laïque installera 35 exposants à l'intérieur de la salle Léon Le Tutour de 16 h 30 à 21 h.

L'Ehpad Le Village du Porhoët organisera une journée spéciale de 14 h 30 à 18 h 30, avec des crêpes et des photos avec le Père Noël. L'école Notre-Dame accueillera également 25 exposants de 15 h à 18 h, complétés par un spectacle des enfants vers 17 h.

L'association Landélire organisera deux événements dans les salles Kerverh et de la Maillette, avec des horaires de 10 h à 18 h et de 15 h à 20 h respectivement, incluant restauration, poneys et tatouages.

À Lanvénégen, l'Amicale laïque des écoles publiques proposera un concours de pulls moches et des photos avec le Père Noël dans la salle de la Maillette de 11 h à 18 h.

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Programmes culturels et animations festives

Le programme culturel est dense avec des spectacles sur mesure. À Pluvigner, Pluvigner animations et fêtes organisera deux marchés le 29 novembre de 11 h à 19 h dans la salle Le Borgne, avec 36 artisans, un spectacle surprise à 18 h 30 et des animations gratuites dès 14 h.

La commune organisera également un marché au stade de la Belle Aurore à partir de 15 h, incluant un conte pyrotechnique à 19 h et un petit train de Noël. Dans la salle Pierre Le Nouail, de 14 h à 22 h, un concert du groupe Chicken Combo animera la soirée dès 19 h autour de soupes et de vin chaud.

L'association Festi'Loch organisera un marché de 10 h à 19 h dans la salle polyvalente de la Rue de la Vallée du Loch, avec des contes à 11 h et 16 h, une parade des agriculteurs et un apéro concert de 18 h à 19 h 30.

Enfin, le jardin du restaurant La Crémaillère accueillera un marché avec des chalets en bois et une patinoire installée jusqu'au 20 décembre, offrant un cadre festif et traditionnel pour les derniers achats de Noël dans le Centre Morbihan.