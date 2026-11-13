Agenda culturel Lot-et-Garonne : Rencontres Michel-Serres et spectacles des 13-15 novembre 2026

Découvrez le programme culturel complet de Lot-et-Garonne pour le week-end des 13, 14 et 15 novembre 2026. Activités, concerts et événements à Agen et ses environs.

Le département de Lot-et-Garonne propose une programmation culturelle dense et variée pour le week-end à venir, s'étendant du vendredi 13 novembre au dimanche 15 novembre 2026. Cette sélection met particulièrement l'accent sur les Rencontres Michel-Serres qui investissent la ville d' Agen, offrant un riche programme philosophique et scientifique. Parallèlement, de nombreux artistes locaux et internationaux y proposeront concerts, spectacles vivants et événements solidaires à travers plusieurs communes du département.

L'événement phile et scientifique à Agen

Les Rencontres Michel-Serres, arrivées à leur sixième édition, se déroulent jusqu'au dimanche 15 novembre 2026 sur le thème central " A quoi sommes-nous vraiment attachés ? ". Cet événement majeur accueille plus de quarante invités autour de vingt-cinq conférences et débats, complétés par des spectacles, des concours d'éloquence et des ateliers dédiés aux enfants. Parmi les intervenants notables figure l'astrophysicien et vulgarisateur David Elbaz, présent dans le cadre des RDV de Camille, qui partage son expertise sur l'exploration de l'univers tout en exposant ses doutes scientifiques au public agenais.

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Scènes musicales et diversités artistiques

L'offre musicale s'articule autour de genres éclectiques et de lieux emblématiques de la ville. Le Nouveau Théâtre du Jour accueillera une soirée jazz intimiste et acoustique dès 19 heures, présentant le duo Samy Thiébault et Emilie Aridon-Kociolek interprétant les compositions de Weather Report au piano et au saxophone. Au Florida, le duo Zombie Dog proposera une ambiance post-punk vintage à 20 h 30, tandis que le Plancher des Vaches invitera l'artiste Magnus et la Main secrète pour un spectacle de mentalisme intitulé " 0 % IA, 100 % mentalisme ! " à partir de 21 heures. Le festival Lauz'uns, Lauz'Autres présentera également l'artiste auteur-compositeur-interprète partageant ses compositions humoristiques " Se reverra-t-on jamais ? " au Café des Sports dès 19 heures.

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Soirées dansantes et événements communautaires

La programmation s'ouvre également sur des festivités collectives et des rencontres littéraires. Le Friday 13 November verra le duo belge techno kraut rock, devenu trio, enchaîner avec une énergie déflagrante, précédé à 20 h 30 par Ash Twin Project qui assurera la première partie d'un groupe rock progressif à l'espace d'Albret pour la sortie de leur troisième album " Elveniga ". Le samedi 14 novembre, l'Agora d'Agen organisera une soirée dansante sur le thème musical des années 1990-2000 à partir de 19 heures, et la troupe locale Les Fous du Baron accompagnera Les Amis du Baron dans un repas café-théâtre à la salle des fêtes de Buzet. Le Coin des Poètes proposera une performance itinéraire " Après m'avoir fait tant mourir " en hommage à Théophile de Viau, animée par Frédéric Paquet et Xavier Uters.

Initiatives culturelles et accès au public

L'engagement communautaire et l'éducation artistique restent au cœur de ces journées avec la compagnie L'Instant Propice et sa création " L'Abécédaire sans réponse " accessible dès l'âge de sept ans à la salle paroissiale. Le public aura également la possibilité de participer à des séances d'écriture pour enfants avec plus de quinze auteurs de polars locaux et internationaux présents lors du salon du livre dédié aux enquêtes criminelles, incluant projections de films cultes et rencontres avec d'anciens policiers. Ces activités se déroulent principalement dans les villes d'Agen, Buzet-sur-Baïse, Astaffort et Sainte-Colombe-de-Duras, garantissant un accès diversifié aux pratiques culturelles dans le département.