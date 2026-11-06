Agenda Culturel et Commémoratif à Châteaubriant 11-12 Novembre

Découvrez le programme riche de Châteaubriant pour le 11 et le 12 novembre : commémoration de l'Armistice, expositions, spectacles et événements locaux à ne pas manquer.

La ville de Châteaubriant accueille cette fin de semaine un programme culturel et commémoratif dense, articulé autour du 11 novembre. Cette date marque à la fois la fin de l'exposition du Photo Club Castelbriantais et la célébration solennelle de l'Armistice. Les institutions locales, de l'Office de Tourisme à la Médiathèque, ouvrent leurs portes au public pour des événements variés allant des conférences historiques aux loisirs sportifs.

Commémoration de l'Armistice et Mémoire Historique

Le 11 novembre, la journée commence par une Messe du Souvenir à 10 heures dans l'église Saint-Nicolas. Cet office religieux précède la cérémonie officielle de l'Armistice, programmée à 11 heures au Monument aux Morts situé sur l'esplanade des Terrasses. L'événement est ouvert à tout public et rend hommage à tous les morts pour la France, consolidant le rôle central de la Mémoire dans l'agenda civique de Châteaubriant.

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La dimension historique se poursuit avec la visite de l'exposition " Les Français libres et leur chef, le général De Gaulle ". Cette présentation, visible à la Médiathèque de la place Saint-Nicolas, retrace l'épopée des résistants ayant répondu à l'appel du 18 juin 1940. Les horaires d'ouverture sont stricts : vendredi 6 de 14 h à 18 h 45, samedi 7 de 10 h à 18 h, et mardi 10 ainsi que jeudi 12 de 14 h à 18 h 45. La Médiathèque ferme ses portes le mercredi 11 novembre, coïncidant avec la journée de commémoration nationale.

Parallèlement, le complexe cinématographique Émeraude Cinémas propose une programmation spéciale dédiée à la figure du général de Gaulle. Des séances exceptionnelles des deux volets retraçant son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale sont prévues à 14 heures et 17 h 30. Le tarif s'élève à 5,20 € la séance, tandis que l'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans au cinéma situé 21 rue de la Vernisserie.

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Patrimoine Artistique et Initiatives Culturelles

L'art sous toutes ses formes est à l'honneur à Châteaubriant cette semaine. Le Photo Club Castelbriantais clôture son exposition " En Chemin… " jusqu'au dernier jour. L'Office de Tourisme, situé 29 place Charles-de Gaulle, reste ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Cette dernière occasion gratuite et accessible à tous permet d'apprécier les œuvres photographiques avant leur fermeture temporaire.

La littérature et la création visuelle trouvent également leur place avec une rencontre animée par Pascale Denance, autrice et spécialiste de littérature anglaise. Cet événement invite les écrivains à partager leurs textes et expériences dans une ambiance bienveillante. Un café d'accueil est proposé dès 9 h 30 au 25 bis rue Saint-Georges. De plus, une exposition réunissant Benoît Travers et Vincent Mauger offre une perspective sur des approches plastiques multiples, visible les samedi 7 et dimanche 8 novembre.

Le spectacle vivant est représenté par une pièce de théâtre mêlant marionnettes et mise en scène autour de l'histoire vraie d'Irena Sendler. Cette œuvre célèbre le sauvetage de 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. La billetterie est assurée par le Théâtre de Verre au 27 place Charles-de-Gaulle, pour un spectacle adapté aux enfants dès 10 ans.

Événements Associatifs et Loisirs à la Halle de Béré

La Halle de Béré, située rue Brient-Ier, est le cœur battant de l'activité associative locale. Le Club Nautique Castelbriantais y organise son grand loto à partir de 13 heures, avec des tirages débutant à 15 heures. Plus de 1 000 € en bons d'achat, chèques carburant et paniers garnis sont à gagner. La carte se vend 2 € et la réservation est possible au 06 73 29 03 67.

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L'activité sportive et créative continue avec l'association Véli-Vélo, qui propose une balade à vélo d'environ 25 km dans le Pays de Châteaubriant entre 13 h 45 et 16 h 30. L'Union Pétanque Castelbriantaise accueille la finale de la Coupe du District dès 8 heures. Pour les amateurs de brocante, la 36e Bourse toute collection se déroule de 9 h à 18 h, offrant un espace aux collectionneurs et curieux pour échanger des pièces rares.

L'association l'Outil en Main du Castelbriantais organise également un super loto à 14 heures, cumulant plus de 4 000 € de bons d'achat. Les portes ouvrent à 12 h 30, avec un carton à 2 € et une réservation auprès de Denise au 06 62 12 36 31. L'ambiance est rythmée par le Club des Supporters des Voltigeurs, qui organise un thé dansant animé par l'orchestre Jérôme Robert de 14 h 30 à 19 h 30. Un goûter est offert en milieu d'après-midi, et les renseignements peuvent être obtenus au 06 16 88 64 15.

Initiatives Sociales, Sociales et Sportives Complémentaires

La prévention et le lien social sont au centre des préoccupations avec le camion MarSoins, qui stationne sur l'esplanade des Terrasses de 14 h à 17 h. Cette initiative propose des dépistages visuels et des conseils sur l'alimentation, répondant aux besoins de santé publique de la communauté locale. De même, l'association Rencontres organise un atelier couture de 14 h à 16 h 30 pour adolescents et adultes, débutants ou confirmés.

Le 12 novembre, l'agenda reste actif avec l'hippodrome de la Métairie Neuve. L'établissement situé 39 rue de la Galissonnière poursuit son meeting d'automne avec une journée consacrée exclusivement au trot. L'entrée est gratuite et le restaurant panoramique est disponible sur réservation au 06 72 39 31 64. Enfin, l'Amicale du PSIG organise un tournoi de belote avec repas compris à partir de 18 h 30, clôturant cette période dense en rencontres et échanges.