Agenda culturel et citoyen de Charente-Maritime du 16 au 20 novembre

Découvrez les rendez-vous essentiels de Charente-Maritime pour la semaine du 16 au 20 novembre. Entre spectacles, réunions municipales et événements solidaires, l'agenda local est riche et varié pour tous les publics.

La Charente-Maritime s'active pour la période allant du lundi 16 au vendredi 20 novembre, offrant aux résidents et visiteurs un programme dense mêlant culture, engagement citoyen et festivités locales. Cette semaine, plusieurs communes organisent des rencontres solidaires, des réunions publiques essentielles et des animations festives pour animer la vie de quartier.

Rencontres citoyennes et assemblées locales

La semaine débutera dès lundi 16 novembre avec des temps forts de démocratie locale et d'animation associative. À La Jarrie, le conseil municipal tiendra sa session ordinaire à 19 h à la Maison du Lien Social, située derrière la mairie. Cette réunion inclura une intervention préalable de Géraldine Sampetrio, présidente de la Communauté professionnelle territoriale de santé d'Aunis Sud, pour aborder les questions de santé publique locale. Les habitants peuvent obtenir des informations complémentaires en contactant la mairie au 05 46 35 80 27 ou par email à mairie@la-jarrie.fr.

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Le même jour, à 20 h, une autre assemblée aura lieu à la mairie d'une commune voisine, probablement Saint-Jean-d'Angély ou similaire selon le contexte, pour discuter des tarifs de location de salles, du montant des amendes municipales et des demandes de subventions. Le projet de section ados de la SEP et l'assemblée générale des employés figureront également à l'ordre du jour.

À Saint-Jean-d'Angély, le club L'Espoir accueillera les membres dès 14 h 30 pour son lundis après-midi à thème. Cette rencontre, ouverte à tous, proposera une heure de contes animée par les conteuses et conteurs des Amuse-Gueules de Périgny. Pour rejoindre ce moment de partage, il est possible de contacter José Tellier au 06 60 18 16 36.

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Programme culturel : spectacles, musique et expositions

La programmation culturelle s'intensifie avec le passage du temps. Du 16 novembre au 11 décembre, de 13 h 30 à 17 h, les Archives départementales situées au 81-83 rue Sadi-Carnot ouvrent leurs portes pour l'exposition " Le voyageur du plateau ". Cette invitation photographique et poétique explore le plateau de Valensole en Haute Provence. Une balade contée par les membres de l'association Haute Garance est prévue le mardi 17 novembre à partir de 18 h à l'Espace Jean-Glénisson pour accompagner cette découverte.

Le mardi 18 novembre à 18 h, la bibliothèque Pierre-Dumousseau au 3 rue du Breuil accueillera une présentation de romans et polars par ses sélecteurs. Pour toute information sur cette séance littéraire, le public est invité à appeler le 05 46 02 59 26. Parallèlement, une permanence du réseau des médiathèques se tiendra sur la place de la mairie les mercredis de 10 h 30 à 12 h 30, permettant aux habitants d'accéder aux services sans quitter leur commune, hors périodes scolaires.

Vendredi 20 novembre marque l'apogée de la semaine avec de nombreux rendez-vous musicaux et artistiques. Au Point Commun situé au 8 rue Pasteur, un spectacle intimiste mêlant accordéon, flûte et textes chantés est organisé à 19 h. Trois artistes se produiront pour soutenir la cause d'éradication des violences faites aux femmes. Avec des places limitées et une participation libre, il est conseillé de contacter pointcommun.pons@gmail.com.

À La Rochelle, la salle Crossroad accueillira à 21 h 30 (portes ouvertes à 19 h 30) deux groupes : Cartoon Machine revisitant les musiques de dessins animés en version rock, et les Kifeurs proposant un mélange de swing et de ska. Les tarifs varient de 12 à 16 € selon le mode d'achat, détaillés sur crossroad-larochelle.com. À Angoulins, aux Cadélis Est, un concert du groupe Les Oeils Noirs entre jazz, swing et bossa-nova aura lieu à 20 h 30, sur réservation au 05 86 16 00 07.

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Événements familiaux et actions de solidarité

La solidarité et la famille restent au cœur des initiatives locales. Vendredi 20 novembre à 18 h 30, une assemblée générale se tiendra pour examiner le bilan financier et moral, les manifestations de 2026 et 2027, ainsi que le recrutement. Le pot de l'amitié conclura cette réunion formelle.

Pour les familles, Angoul'loisirs propose un escape game au temple de La Rochelle ce vendredi 20 novembre à 19 h. Le départ est donné depuis leurs locaux, avec un retour prévu vers 22 h. Les enfants seront encadrés gratuitement avec une pizza offerte, tandis que les adultes apporteront à manger. Le tarif dépend du coefficient familial, inscriptions possibles via evs@angoul-loisirs.fr ou le 06 12 37 69 58.

L'engagement local se poursuit avec le Comité des fêtes qui organisera la traditionnelle soirée vins primeurs à 19 h dans la salle des fêtes, rue des Marronniers. Au menu : vins primeurs, planche de charcuterie et fromage, douceurs sucrées et boissons sans alcool.

Gestion animale et prévention en milieu urbain

Enfin, la municipalité mettra en œuvre une capture de chats errants ou errants potentiels du 16 au 20 novembre dans le quartier de la Bourgeoisie. La priorité est de vérifier l'identification des animaux pour les restituer à leur propriétaire. Les propriétaires de chats domestiques sont priés de les contenir. Les animaux capturés seront stérilisés et identifiés avant leur relâche, conformément aux conventions avec le refuge Les Amis des bêtes et la Fondation 30 Millions d'Amis.