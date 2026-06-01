Agenda culturel : cinéma, danse, art urbain et concert à Sète et ses alentours

Retrouvez les principaux événements culturels de la semaine à Sète : projections de film, spectacles de danse, inauguration de muraux dans le cadre du musée à ciel ouvert, picnics artistiques et concert world. Une programmation riche qui célèbre la création sous toutes ses formes.

Ce soir à 20h30, l'association Ciné C toi projette au cinéma Le Comœdia le film La maison et le monde du réalisateur indien Satyajit Ray , sorti en 1984.

Ce drame explore deux visages de l'Inde, entre le rêve de l'indépendance et la violence, autour du personnage de Bimala, une femme tiraillée entre deux hommes. La séance promet une immersion dans le cinéma profond et humaniste de Ray, figure majeure du cinéma mondial. Toujours à 20h, le Théâtre Molière de l'avenue Victor-Hugo accueille le spectacle de danse La vie nouvelle, conçu et interprété par Sylvain Huc et Mathilde Olivares.

La chorégraphie invente un langage où l'espace et les corps dialoguent, notamment via la présence d'un petit cylindre blanc qui devient un élément actif reliant les mouvements. Cette performance se veut une expérience à la fois physique et poétique, une invitation à partager une intensité émotionnelle avec le public. Les tarifs varient de 10 à 15 euros, avec réservation possible par téléphone ou en ligne.

Le week-end s'anime avec le musée à ciel ouvert (MaCo), un projet artistique qui investit les rues. Le mardi 2 juin à 10h30, inauguration d'un mural réalisé par Quentin Chaudat au 994 boulevard de Verdun, en collaboration avec Ifremer, l'œuvre ayant été peinte entre le 15 et le 18 mai. Le même jour à 11h, Jeanne Roualet dévoile sa création au 125 Grande-rue-haute, réalisée du 25 au 30 mai.

L'événement s'étend avec le K-Live Picnic le même jour de 11h30 à 16h place de l'Hospitalet au Quartier-haut, entrée libre, où chacun peut apporter son pique-nique ou profiter d'une petite restauration, avec en prime des ateliers de peinture et un DJ set animé par Luc la Croix, en partenariat avec Young Art Production. Le K-Live Beach Party prend le relais de 18h à 1h à la paillote La Ola sur la promenade du Lido, entrée libre encore, avec du live painting par Faust et un DJ set de Hukoï.

Le mercredi 3 juin à 19h, un concert de Seyda est prévu à la villa gallo-romaine de Loupian, avec une ouverture des portes à 18h30. Le nom Seyda signifie insensé, fou d'amour en turc, et la musique du groupe s'écrit comme un récit, une légende moderne qui appelle à la transe et à la danse pour conduire à une joie partagée. Les billets sont proposés à 12 ou 15 euros.

Enfin, le café-théâtre L'Audace au 27 avenue Victor-Hugo propose à 20h30 du théâtre d'improvisation avec les V.I. P, un spectacle où tout est créé sur le moment. L'entrée coûte entre 5 et 8 euros et la réservation est conseillée sur le site billetweb.fr. Ces événements illustrent la vitalité culturelle de la région, mêlant cinéma d'auteur, danse contemporaine, art urbain et concerts world





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