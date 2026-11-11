Agenda Brocantes Pas-de-Calais 14-15 Novembre 2026

Découvrez la liste complète des brocantes, vide-greniers et bourses aux jouets du Pas-de-Calais les 14 et 15 novembre 2026. Horaires, lieux et exposants.

Les amateurs de bonnes affaires et de trésors vintage se préparent pour un week-end riche en événements dans le département du Pas-de-Calais. Les dates clés sont fixées au samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026, offrant une multitude d'opportunités pour chiner avant l'approche des fêtes.

Calendrier des Événements et Lieux Principaux

L'offre événementielle s'étend sur tout le territoire départemental, privilégiant majoritairement des installations en salles pour protéger les exposants et les visiteurs. Parmi les rendez-vous majeurs, la bourse aux jouets située à la salle des sports, rue de la Longue-Raie, accueillera cent dix exposants entre neuf heures et quinze heures. Cette manifestation cible spécifiquement les parents et collectionneurs en quête d'articles pour enfants.

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La brocante en salle qui se tiendra à la salle des fêtes Les Moyettes, place du Général-de-Gaulle, propose quant à elle des horaires étendus de sept heures à dix-sept heures. Ce type d'événement permet de découvrir une variété plus large d'objets, allant de l'ameublement aux petits électroménagers, dans un cadre structuré par les organisateurs locaux.

À quelques kilomètres, les salles Joseph-Liderman et Léopold-Boilly, situées rue Séraphin-Cordier, abriteront une importante bourse aux jouets et articles de puériculture. Avec cent trente tables disponibles, cet espace offre une concentration notable de vendeurs spécialisés. Les visiteurs pourront y faire des trouvailles entre neuf heures et dix-sept heures, profitant d'une ambiance conviviale.

Diversité des Offres et Spécialisations

Le marché de l'occasion dans le Pas-de-Calais ne se limite pas aux jouets. Au centre socioculturel, 10 rue du Quesne, une bourse plus modeste regroupant trente-cinq exposants fonctionnera de neuf heures à treize heures. Cette durée réduite permet aux professionnels et particuliers de vendre rapidement leurs lots sans engager toute la journée.

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Le quartier de la Louisiane, accessible par la rue Aristide-Briand, accueille également une brocante en salle au centre culturel. Cent exposants y seront présents pour proposer leurs marchandises entre huit heures et dix-sept heures. La taille de l'événement garantit une diversité suffisante pour satisfaire différents publics, des collectionneurs aux simples curieux.

Le complexe sportif Charles-Humez, 3 rue Danièle-Casanova, ouvrira ses portes aux amateurs de puériculture avec cent exposants attendus. L'événement se déroulera de treize heures à dix-huit heures, créant un créneau l'après-midi idéal pour ceux qui souhaitent éviter la matinée. Cette spécialisation répond à une demande croissante pour les articles de seconde main destinés aux nourrissons et jeunes enfants.

Points de Chine et Marchés Spécialisés

La salle de l'Abbaye, 293 rue de l'Abbaye, proposera des vide-greniers en salle avec quarante exposants pour cent emplacements. Cet arrangement spatial permet une circulation fluide malgré la densité. L'événement se tiendra de neuf heures à seize heures, offrant un rythme soutenu pour les acheteurs matinaux.

La salle des sports André-Pantigny, rue André-Pantigny, sera le théâtre d'une bourse dédiée aux vêtements et jouets pour enfants âgés de zéro à seize ans. Quatre-vingt-dix exposants y seront installés de neuf heures à quinze heures. Cette tranche d'âge précise aide les parents à cibler efficacement les articles nécessaires au quotidien familial.

Le foyer municipal Omer-Caron, place de la République derrière la mairie, accueillera cinquante exposants pour une bourse aux jouets et articles de puériculture. De huit heures à dix-sept heures, les visiteurs pourront parcourir les stands dans un environnement centralisé. Cette localisation facile d'accès attire naturellement un flux important de familles locales.

Agenda Détaillé par Commune et Secteur

À Saint-Léonard, le Forum des loisirs, 14 avenue des Anciens-Combattants, présente une grande bourse réunissant cent quarante exposants. Ouverte de neuf heures à dix-sept heures, cette manifestation est l'une des plus importantes de la région. Elle couvre les vêtements, jouets et articles de puériculture, attirant un public régional.

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L'Espace Spinétois, 4 rue de la Salle, organisera une bourse aux jouets et livres de quatorze heures à dix-sept heures trente. Avec moins de cinquante exposants, l'événement conserve un caractère intimiste. Les amateurs de littérature jeunesse et de jeux de société trouveront ici des pépites rares.

Le marché aux puces en salle des salles Joseph-Liderman et Léopold-Boilly, rue Séraphin-Cordier, fonctionnera de neuf heures à dix-huit heures. Cette longue durée permet aux collectionneurs de prendre le temps de négocier. La diversité des objets proposés rend cette session incontournable pour les passionnés d'histoire et d'artisanat.

Initiatives Locales et Prochaines Étapes

La salle Georges-Cabaret, 75 rue du 11-Novembre, accueillera une bourse pour enfants de neuf heures à seize heures. Cinquante exposants y présenteront leurs articles dans un cadre convivial. Cette initiative locale renforce le tissu économique associatif du secteur.

Le complexe sportif Edgar-Cailliau, rue du Jeu-de-Paume, recevra soixante-dix exposants pour une bourse aux jouets, livres, vêtements et puériculture. De huit heure quinze à dix-sept heures, le rythme sera intense. Les organisateurs misent sur la qualité des lots pour fidéliser leur audience.

À Simencourt, la salle des fêtes, 80 rue de Saint-Omer, proposera une brocante consacrée aux jouets et vêtements enfants de huit heure trente à dix-sept heures. Cette durée prolongée favorise les ventes de dernière minute. Les habitants de la commune peuvent ainsi participer activement à cette dynamique commerciale.

La salle polyvalente de la rue de la Croix accueillera quarante exposants pour une brocante en salle de huit heure trente à dix-sept heures. Cet événement complementaire enrichit l'offre du week-end. Il démontre la volonté des communes de maintenir des espaces d'échange accessibles à tous.

Enfin, la salle des fêtes du Petit-Bois, place Nauort, ouvrira ses portes à quarante exposants pour une bourse aux jouets et vêtements. De neuf heures à dix-sept heures, les visiteurs pourront profiter de cette opportunité. Ces multiples initiatives confirment la vitalité du marché de l'occasion dans le Pas-de-Calais.