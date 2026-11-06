Agenda Brocantes et Vide-greniers Calvados 7-8 Novembre 2026

Découvrez le calendrier complet des brocantes, bourses aux jouets et vide-greniers organisés à Caen et dans le Calvados les 7 et 8 novembre 2026.

Plus d'une vingtaine d'événements commerciaux et ludiques sont prévus pour les samedi 7 et dimanche 8 novembre 2026 dans l'agglomération de Caen et le département du Calvados. Ce week-end riche propose une variété de rendez-vous allant des brocantes traditionnelles aux bourses aux jouets spécialisées.

Diversité des marchés et horaires d'ouverture

Le Salon des antiquaires se tiendra de 9h à 19h dans la salle du Trianon, située place du 18 Juin 1940. Pour contacter les organisateurs de cette manifestation culturelle et commerciale, il est possible de joindre le numéro 06 09 20 29 07. Les amateurs de vinyles et de philatélie pourront se rendre au centre Jean XXIII, situé 270 avenue du Connétable, pour une vente de livres, disques, timbres et cartes postales.

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Cette activité spécifique s'étale de 9h à 17h. Les organisateurs peuvent être joints au 06 63 91 05 96. Parallèlement, la Ludothèque installée au 1 cour des Platanes accueillera une vente de jeux, jouets et puzzles. Cette session fonctionne également de 9h à 17h et les informations complémentaires sont disponibles au 02 31 92 28 67.

Bourses aux jouets et puériculture

Le marché des articles pour enfants et de puériculture est particulièrement dense cette année. La Croix Rouge organise sa bourse aux jouets de 10h à 17h à la Maison des solidarités, boulevard d'Eindhoven. Il est recommandé de contacter le 02 31 92 22 22 pour plus de détails sur les modalités d'adhésion.

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Dans l'enceinte de l'école René-Coty, située 4 rue Sir-Bertrand-Russell, une autre bourse aux jouets est prévue. Elle accueille les exposants de 9h à 17h. Le point de contact direct pour cette organisation est le 06 27 04 77 46. Les participants peuvent également se rendre dans la salle des fêtes située 16 rue Val Ès Dunes.

Cette même salle propose une bourse aux jouets et à la puériculture de 9h à 17h. Pour toute question relative à cet événement, le contact s'établit via le 07 50 28 74 42. Une offre similaire est proposée dans la salle des fêtes du 9 rue des Chardonnerets. Les horaires sont strictement identiques de 9h à 17h et le contact téléphonique est le 06 84 44 80 39.

Événements spécifiques et lieux annexes

Le concept du vide ta chambre est à l'honneur dans la salle des fêtes de la place de la Mairie. Les exposants disposent de 9h à 17h pour présenter leurs affaires. Le numéro de référence pour cette brocante est le 06 75 48 82 67. Une autre animation se déroule sur la place Bruno-Coquatrix.

Il s'agit également d'une bourse aux jouets qui fonctionne sur un créneau étendu de 8h à 17h. Les organisateurs sont joignables au 06 22 41 07 66. Pour les amateurs de culture populaire, un marché de créateurs pop-culture se joint aux vide-greniers. Cet événement a lieu au centre d'animation de la Prairie, 5 boulevard Aristide-Briand.

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Les créateurs ont le temps de s'installer de 10h à 18h. Le contact pour ce marché spécifique est le 06 26 75 60 96. La halle des sports située rue des Petites Rues accueille quant à elle une bourse aux jouets et à la puériculture. Cette manifestation a lieu de 9h à 17h et les deux numéros 02 31 97 12 61 et 02 31 97 11 84 permettent de joindre les responsables.

Rayonnement départemental du week-end commercial

La salle FJEP, située 7 rue Saint-Louis, propose une bourse aux jouets et à la puériculture. Elle est ouverte de 10h à 16h uniquement. Le numéro de contact est le 07 44 96 50 90. Le Jardin des Roses, au 12 rue Général-Leclerc, accueille une grande brocante. Elle s'étend sur une très longue journée de 8h à 19h.

Le point de contact pour le Jardin des Roses est le 06 66 82 09 47. La salle des fêtes de la route de Condé sur Noireau organise une foire aux bambins. Cet événement a lieu de 9h à 17h et le contact est le 07 56 80 59 99. La halle des sports de la place de la Paquine à Ouilly-le-Vicomte accueille également une bourse.

Cette bourse aux jouets et à la puériculture fonctionne de 9h à 17h. Le contact local est le 06 75 32 10 68. Le marché couvert de la place du Maréchal-Foch propose une autre bourse aux jouets. Les créateurs et vendeurs sont attendus de 9h à 17h. Le numéro de la salle des fêtes du département pour les dernières informations est le 02 31 64 71 98.