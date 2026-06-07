Agenaises battues en finale des cadettes U18, mais un doublé de Genestal redonne le sourire

Les Agenaises ont perdu la finale des cadettes U18 contre le Stade Toulousain, mais le doublé de la centre Alicia Genestal a redonné le sourire aux joueuses. Malgré la supériorité des Toulousaines, les Agenaises n’ont rien lâché et ont été récompensées par un doublé de Genestal en seconde période.

Un doublé, des larmes et une promesse pour une bande de copines, après la défaite en finale des cadettes du SUA Lancée sur le petit côté et après un coup de pied rasant pour elle-même, la centre Alicia Genestal a inscrit le premier de ses deux essais (48e).

Malgré la supériorité des Toulousaines (12-39), les Agenaises n’ont rien lâché et ont été récompensées par un doublé de la centre Alicia Genestal en seconde période. Révélateur de l’état d’esprit de ce groupe Les Toulousaines tiennent leur revanche. Battues par les Agenaises en finale du tournoi Seven en septembre dernier, les tenantes du titre ont conservé leur Bouclier de championnes de France U18 Élite féminines.

Avec sept essais encaissés au total, le score de cette finale (12-39) est lourd pour les partenaires d’Alana Trégouët qui s’étaient déjà inclinées à deux reprises face à ces mêmes Stadistes (3-29 ; 27-7) durant la phase régulière. Cela ne les avait pas empêchées de réaliser le doublé en 2024, après un premier sacre en 2023. La marche était trop haute cette fois face à des Toulousaines visiblement plus solides et expérimentées.

La centre Alicia Genestal, auteur d’un doublé en finale, avait retrouvé le sourire une fois la médaille de vice-championne de France autour du cou. La déception et les larmes ont vite laissé place à la fierté du chemin parcouru sur les visages des cadettes du SUA, battues (12-39) par le Stade Toulousain, ce samedi midi à La Roche-sur-Yon.

Revivez cette finale U18 Élite féminines en images dans l’objectif de notre photographe Loïc Déquier « C’est compliqué de perdre en finale », souffle Alana Trégouët, l’une des quatre seules « rescapées » du titre de 2024 avec Manon Orlando, Salomé Bellanger-Montoya et Cléa Magnol . Mais la centre et capitaine des cadettes du SUA n’a aucun regret, malgré l’immense déception : « Je sais que l’équipe a fait tout ce qu’elle a pu.

Les Toulousaines ont été meilleures que nous. Ça avait été pareil la saison dernière en demi-finale (12-19). Elles ont le droit d’être fortes, on a le droit d’être moins bonnes qu’elles. L’essentiel est qu’on a donné tout ce qu’on avait à donner.

»minute face au vent et déjà menées 0-17 à la pause, les cadettes du SUA auraient pu sombrer en seconde période. L’état d’esprit remarquable des jeunes agenaises leur a permis d’offrir deux moments de bonheur à leurs supporteurs avec un doublé de la centre Alicia Genestal (48) : « Sur le premier, on part petit côté, je me fais un coup de pied rasant pour moi-même et je marque l’essai. J’ai fait une interception sur le deuxième.

Je suis heureuse d’avoir inscrit ces deux essais. Mais ce qui domine, c’est surtout la déception d’avoir perdu en finale, plus que la satisfaction d’avoir inscrit un doublé. » La centre Alicia Genestal a célébré son second essai qui a redonné un peu le sourire à ses partenaires en seconde période (64e).

« Ces filles méritaient le plus beau » : la déclaration d’amour du flanker Enzo Sérieyssol aux cadettes du SUA Révélation du SUA en troisième ligne cette saison en Pro D2, le troisième ligne aile s’est aussi découvert une vocation pour le rôle d’entraîneur auprès des cadettes du SUA, qu’il a accompagnées jusqu’en finale du championnat de France U18 Élite, perdue (12-39) face au Stade Toulousain, samedi à La Roche-sur-Yon La jeune joueuse, formée à l’US Nérac comme sa capitaine, veut aussi retenir l’expérience accumulée avec ses partenaires tout au long de la saison : « C’était ma première finale. C’était bien quand même malgré la défaite, on n’en vit pas tous les jours.

C’est quand même intéressant d’en vivre une. Ça procure beaucoup d’émotion de jouer une finale. Je suis triste de l’avoir perdue, mais heureuse quand même de l’avoir fait. Il me reste encore deux ans avec ce groupe, donc encore deux chances de revenir en finale.

J’espère qu’on revivra ça l’année prochaine et que cette fois on pourra la gagner. » Les larmes séchées, le rendez-vous est pris





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