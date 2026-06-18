Agen : quatre femmes lancent un mouvement pour la protection des enfants après la mort de Lyhanna

À la suite du décès de Lyhanna dans le Gers, quatre Agenaises organisent des rassemblements devant le palais de justice pour dénoncer les violences faites aux enfants et réclamer plus de moyens à l'État. Leur initiative répond à l'absence de collectif enfantiste en Lot-et-Garonne et vise à maintenir la mobilisation autour de cette cause.

À la suite du décès de Lyhanna , survenu dans le Gers alors que le principal suspect était déjà visé par des accusations de violences sexuelles sur mineurs sans avoir été entendu par la justice, quatre jeunes femmes d' Agen , Laetitia, Lori, Ludvilla et Marion, ont initié une série de rassemblements devant le palais de justice.

Leur objectif est de créer un mouvement militant durable en Lot-et-Garonne, département où aucun collectif dédié à la cause des enfants n'existait jusqu'alors, malgré un nombre important de victimes. Âgées de 25 à 31 ans, ces citoyennes, issues de divers horizons professionnels, cherchent à dénoncer l'impunité présumée des pédocriminels et à réclamer davantage de moyens de l'État pour protéger les mineurs.

Leur mobilisation, impulsée par ce qu'elles qualifient d'événement de trop, se veut un prolongement aux nombreux témoignages poignants qu'elles recueillent lors des rassemblements ou via les réseaux sociaux. Elles prônent l'adoption de la loi intégrale et rédigent une lettre ouverte destinée à de nombreuses institutions nationales et internationales pour demander une enquête sur le fonctionnement des services français.

Leur slogan Ensemble, faisons entendre notre voix illustre leur volonté de maintenir la pression et d'éviter que l'affaire ne tombe dans l'oubli, comme tant d'autres. Elles appellent à un nouveau rassemblement lundi 22 juin à 19h, tout en envisageant des actions concrètes sur le terrain et peut-être une marche nationale en novembre.

Selon elles, la protection de l'enfance est une cause universelle : tout le monde a été enfant, et les statistiques montrent qu'un enfant sur cinq risque d'être victime d'agression sexuelle avant la majorité. Sans écoute et sans protection, ces enfants deviendront des adultes marqués, avec des conséquences sur toute la société. EnLot-et-Garonne, l'absence de structure spécialisée est criante, et ce collectif informel entend combler ce vide tout en exigeant des réponses politiques et judiciaires fortes





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