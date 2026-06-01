Agen : après le meurtre au square du Pin, le président du conseil de quartier défend un secteur "attractif" mais fragilisé

Suite au décès d'un homme lors d'une rixe au square du Pin à Agen, le président du conseil de quartier, Jean-Charles Bonnaire, livre un témoignage nuancé. Il reconnaît la concentration de difficultés mais insiste sur les atouts et le potentiel du quartier, appelant à une réponse collective et de long terme pour en faire une vitrine.

Le mercredi 27 mai, vers 18h, une rixe mortelle a éclaté au square du Pin, en plein cœur d' Agen . Plusieurs individus, tous en état d'ébriété, se sont affrontés.

Au cours de cette altercation, un homme d'une trentaine d'années a reçu un coup de couteau au thorax. Malgré l'arrivée rapide des secours, il a été déclaré décédé à 18h36. Deux suspects, identifiés comme faisant partie du groupe, ont été interpellés sur place et placés en garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire.

Le parquet a confirmé que le suspect principal a été placé en détention provisoire en attendant les suites de l'enquête. Les premiers éléments de l'enquête pointent vers un groupe de personnes en situation de grande précarité, des visages familiers du parc du Pin, un lieu de vie informel pour plusieurs sans-abri. Ce drame est venu raviver les tensions déjà existantes dans ce quartier historiquement populaire et marqué par une forte concentration de difficultés sociales.

Jean-Charles Bonnaire, président du conseil de quartier du Pin, estime que ce quartier est avant tout attractif et dynamique, malgré son image écornée. Il rappelle la présence de nombreux atouts : commerces de proximité, un grand parc ombragé, le théâtre, les cinémas, un marché animé, le campus universitaire et une vie associative riche. Selon lui, le quartier abrite une mixture sociale et culturelle qui constitue une force.

Il souligne toutefois que la concentration d'un nombre élevé de logements sociaux, de structures d'accueil pour personnes en difficulté et de phénomènes d'addictions (alcool, drogue) créerait un effet de concentration de la précarité et des tensions. Pour lui, il ne faut pas résumer le Pin à ses faits divers, mais plutôt le considérer comme un quartier de demain, à condition de valoriser son potentiel et d'améliorer le cadre de vie par des projets d'embellissement et culturels.

Bonnaire plaide pour une réponse collective et de long terme. Il estime qu'une simple augmentation de la présence policière ou l'interdiction de la vente d'alcool ne résoudraient pas le problème et risqueraient de le déplacer. La solution passe selon lui par un travail approfondi sur le logement, l'accompagnement social et la répartition plus équilibrée des logements sociaux sur l'ensemble de l'agglomération. Il appelle à la mobilisation conjointe des habitants, des associations, des commerçants, de la mairie et de l'État.

L'objectif serait de transformer la place du Pin en une véritable vitrine, en capitalisant sur ses atouts existants. Cette vision volontariste contraste avec la dureté des faits et la prise de conscience, à l'échelle municipale, de la nécessité d'un plan d'action d'urgence. Une réunion exceptionnelle rassemblant le maire, ses adjoints et les services de l'État a été convoquée pour élaborer une réponse coordonnée à une situation jugée inédite dans son ampleur.

Au-delà de cet événement tragique, le débat de fond porte sur la gestion de la mixité sociale et la concentration des populations fragiles dans un espace restreint. Le quartier du Pin, de par son attractivité, son parc et ses équipements, attire et concentre des personnes en difficulté. Ce phénomène, couplé à la présence d'établissements vendant de l'alcool à toute heure, créerait un terreau propice aux incidents.

Les dirigeants locaux sont donc tiraillés entre la volonté de préserver l'attractivité et la vie du quartier, et la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité et de prévention sociale pour prévenir la recrudescence de la violence. L'enjeu est de taille : réussir à transformer l'image du Pin, d'un quartier sous tension à un quartier pionnier en matière de cohésion sociale, sans pour autant ignorer les réalités complexes qui y sont ancrées





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