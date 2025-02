Aged Man Attacked in Downtown:

A 70-year-old man was the victim of a robbery in downtown, targeted by three individuals who stole a sentimental chain from him. The elderly man, who had parked his car in a handicapped spot, was followed and attacked in the rue Sainte-Catherine. The suspects fled with the stolen item, leaving the victim shaken but determined to cooperate with the police.

Quand l'homme vient nous voir, il est encore sous le choc de ce qu'il a pu ressentir en ce mardi matin, en plein cœur de la bastide. 'Je venais de me garer sur une place handicapée à laquelle j'ai droit sur le boulevard Palissy. J'avais une course à faire en ville' témoigne le septuagénaire, malade. 'Quand je suis sorti de ma voiture, je me suis rendu compte que trois individus me suivaient. J'étais donc sur mes gardes. Mais bon, je n'ai plus mes réflexes de jeunesse'.

Il était un peu plus de 9 heures, il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. 'Quelques mètres plus loin, dans la rue Sainte-Catherine, l’un d’eux m’aborde. Il ne parlait pas français, je ne comprenais rien'. Et c’est alors que l’agression se déroule. 'L’un d’eux arrive par-derrière et m’attrape par le cou. Je lui dis de me lâcher. Ce qu’il fait en m’arrachant une chaîne que j’avais au cou sous mon pull. Elle n’était pas visible. Je lui dis de me la rendre, mais ils partent en courant'. Le septuagénaire va donc immédiatement au commissariat pour y déposer plainte. 'Les policiers sont allés examiner les caméras de vidéosurveillance. Ils m’ont présenté deux personnes déjà en garde à vue. Mais je n’ai aucune certitude. Je suis vraiment dégoûté. Cette chaîne et cette médaille étaient un cadeau de ma mère. Ils ont surtout une valeur sentimentale'. Les investigations se poursuivent du côté des forces de l’ordre





