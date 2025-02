Agde : Manifestation musulmane reportée après l'ouverture d'un dialogue avec la Ville

La communauté musulmane d'Agde avait prévu de manifester contre la fermeture administrative de la salle de prière. Un dialogue a été ouvert avec la Ville, conduisant au report de la manifestation. La Ville rappelle que l'association, qui n'a pas de vocation cultuelle principale, doit se conformer à la loi et s'engage dans un processus de dialogue pour trouver une solution.

La date de la manifestation était fixée au vendredi 14 février : la communauté musulmane d' Agde était invitée à se rassembler dans la rue Jean-Bedos, devant la salle de prière, pour se rendre à la mairie et dénoncer la fermeture administrative de l'établissement. Cette fermeture, décidée suite à un arrêté municipal, intervient à seulement 15 jours du Ramadan.

Cependant, mardi 11 février, un document interne de l'association Recherche et Culture a informé les adhérents du report de la manifestation à une date ultérieure. Cette décision s'explique par l'ouverture d'un dialogue qui tend vers la médiation. Un rendez-vous est prévu en mairie dans les prochains jours. En attendant cette rencontre, les fidèles pourront connaître la position de la Ville, qui a publié un communiqué. Sans surprise, la position est ferme : la Ville rappelle que l'association loi 1901 Recherche et Culture, créée en 1999, dont l'objet social est de diffuser les formes d'expression socio-culturelles de la région, n'a pas une vocation cultuelle principale. Elle ne peut donc être considérée comme une véritable mosquée, comme le suggérait un article du Midi Libre le 8 février dernier. L'association, comme les 380 autres enregistrées à Agde, doit se conformer à la loi, et surtout en matière de sécurité de ses adhérents, ce qui n'est pas le cas actuellement.La municipalité revient sur plusieurs épisodes d'une affaire complexe. Le 7 juillet 2021, la Commission de sécurité a émis un avis défavorable à l'ouverture du local au public. Lorsque aucune suite n'a été donnée à cet avis dans les deux ans et demi qui ont suivi, un arrêté de fermeture a été pris le 25 janvier 2024. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais le tribunal administratif a rejeté la requête et confirmé la validité de l'arrêté de fermeture. Par courrier du 10 mai 2024, la Ville a informé l'association qu'elle devait déposer un dossier d'autorisation de travaux ou de permis de construire auprès du service de l'urbanisme. L'association s'est résolue à le faire au cours du mois de janvier dernier, soit 8 mois après que la procédure à suivre lui a été indiquée. Depuis, l'association a mis en demeure la Ville de réunir à nouveau la Commission de sécurité dans un délai d'un mois, faute de quoi elle procéderait d'office à l'ouverture de ses locaux au public. Mais la municipalité soutient que la situation est plus complexe. Elle indique que la Commission de sécurité ne procédera à une visite de contrôle qu'une fois que l'autorisation de travaux aura été délivrée par la commune et que tous les documents prescrits par la réglementation auront été transmis. L'instruction d'un tel dossier par la collectivité dure quatre mois en vertu du code de la construction et de l'habitat. La loi républicaine s'applique à tous les citoyens de manière identique et il n'est pas possible ni même opportun d'y déroger s'agissant d'une structure recevant du public. La polémique est donc loin d'être close





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Agde Manifestation Musulmans Ville Fermeture Dialogue Sécurité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Agde, un classement mitigé pour la ville de rêveLe classement « Ville de rêve » place Agde au 638e rang des petites villes en 2025. Si certains aspects comme l'accessibilité, l'éducation et les loisirs sont appréciés, la sécurité de la ville est vivement critiquée.

Lire la suite »

Ville de rêve : un nouveau classement pour trouver la ville idéale en FranceVille de rêve, une nouvelle startup française, a pour objectif d'aider les personnes souhaitant changer de ville en leur fournissant un classement des meilleures communes en France basé sur des données publiques.

Lire la suite »

La Ville de la Ciotat veut créer « la plus grande forêt en ville de France »La Ville de La Ciotat a invité ses habitants à prendre part à la création de la plus grande forêt en ville de France ce samedi 1 février,...

Lire la suite »

Cette grande ville du Gard accélère la piétonnisation de son centre-ville2 millions d'euros sont investis à Nîmes (Gard) notamment pour piétonniser la rue Guizot, un des principaux accès aux célèbres Halles du centre-ville.

Lire la suite »

Plongeurs d'Agde dévoilent les secrets d'un passé antiqueUne équipe d'archéologues plonge dans l'Hérault pour découvrir les traces des premiers agriculteurs d'Agde. La meilleure visibilité de l'hiver permet d'explorer les profondeurs du fleuve à la recherche de vestiges archéologiques. Les plongeurs ont déjà mis au jour des céramiques, des silex et des ossements d'animaux, ainsi que des céréales qui pourront éclairer les pratiques agricoles de l'époque. Cette année, les recherches se concentreront sur un nouveau site situé plus en amont sur le fleuve, en direction de Bessan, où des poteries datant de l'âge du Bronze ont déjà été découvertes.

Lire la suite »

Élections municipales à Agde : Fabienne Varesano, conseillère municipale du Rassemblement national, tacle ThieSuite à la parution d’un communiqué de presse de Thierry Nadal dans nos colonnes le 28 janvier, elle ironise notamment sur son départ en campagne précoce.

Lire la suite »