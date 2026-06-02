After Foot : vingt ans d'émissions spéciales et débats sur le football français et européen

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission After Foot révise sa grille avec Génération After, l'After Live et le retour de Carine Galli. Les chroniqueurs abordent l'actualité footballistique, des performances de jeunes talents comme Maghnes Akliouche aux enjeux de calendrier des clubs français, sans oublier le cas Paul Pogba.

L'émission After Foot , qui célèbre ses vingt ans cette saison, propose une programmation spéciale marquée par le retour de Carine Galli et l'introduction de nouvelles formules.

Nicolas Jamain anime en première partie de soirée Génération After, réunissant des chroniqueurs ayant grandi avec l'émission comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'After Live, diffusé de 20h à 23h, est tour à tour présenté par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, avec la participation d'anciens joueurs tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier lors des soirées de Coupes d'Europe.

La tranche historique de l'After, de 22h à minuit en semaine, réunit autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli prend quant à elle les commandes les vendredis et samedis.

Sur le plan sportif, les débats portent notamment sur l'évolution de Maghnes Akliouche, dont la progression défensive et la simplification du jeu sont saluées par Flo Gautreau, ainsi que sur la capacité des clubs français à enchaîner les matchs de Ligue des Champions et de Ligue 1. Paul Pogba fait l'objet d'une discussion : Damien Perrinelle le défend, estimant qu'il faudra évaluer son pari après la saison prochaine, tandis que Maxime Chanot se montre sceptique.

L'émission maintient ainsi son positionnement de lieu d'échanges francs entre experts et personnalités du football





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