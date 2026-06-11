After Foot : Une saison anniversaire pour les 20 ans de l'émission phare du foot

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison spéciale marquée par de nouveaux formats, Génération After et des directs internationaux depuis New York, Toronto et Mexico. Retour sur une grille de programmes enrichie.

L'émission After Foot , qui se veut le reflet des opinions incontournables et parfois polémiques du monde du football, célèbre cette saison ses vingt années d'existence.

À cette occasion, ses figures historiques, Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs, ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs. La grille des programmes a été revue et enrichie pour marquer cet anniversaire. En première partie de soirée, de 20 heures à 22 heures, Nicolas Jamain présente la nouvelle émission Génération After.

Ce programme rassemble une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, à l'image de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur promesse : offrir le rendez-vous incontournable des passionnés de foot avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux. Les soirs où des matchs sont programmés, une édition spéciale, l'After Live, prend l'antenne de 20 heures à 23 heures. Elle est incarnée en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées dédiées aux Coupes d'Europe, l'équipe s'étoffe avec l'arrivée de consultants de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, à partir de 22 heures, ou dès le coup de sifflet final des rencontres, jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After reprend ses droits. Du dimanche au jeudi, elle est orchestrée par le trio de fondateurs Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, aux côtés de Jean-Louis Tourre.

Enfin, pour amorcer le week-end, Carine Galli reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis soirs. L'After Foot étend également sonFormat pour la saison anniversaire enregistrant des émissions depuis l'étranger, avec des directs depuis New York, Toronto et Mexico. Lors d'une de ces sessions depuis la capitale mexicaine, suite à la première victoire de l'équipe nationale du Mexique, Jean-Louis Tourre a analysé le match en pointant le rythme assez faible de la rencontre.

De son côté, Daniel Riolo, accompagné de l'invité Samuel Umtiti, a mis en lumière la qualité technique supérieure des joueurs mexicains, soulignant un aspect positif malgré le débit du jeu. Ces émissions internationales illustrent la volonté de l'After Foot de capter l'actualité du football mondial sous tous les angles, tout en conservant son esprit critique et décalé qui a fait son succès depuis deux décennies.

Cette nouvelle saison promet donc de perpétuer la formule qui a fait de l'After une référence dans le paysage audiovisuel français dédié au sport, en mêlant analyse pointue, prises de position sans concession et une certaine forme de divertissement populaire autour de la passion collective du ballon rond





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