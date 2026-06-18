After Foot : une saison anniversaire et une grille repensée pour les 20 ans

Pour ses vingt ans, l'émission After Foot modifie sa programmation avec de nouveaux créneaux et des interventions d'anciens joueurs.

L'émission After Foot , qui célèbre ses vingt ans cette saison, poursuit son évolution avec une grille des programmes repensée. Nicolas Jamain anime Génération After de 20h à 22h, entouré d'une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission, notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Cette première partie de soirée s'adresse aux passionnés de football avec des débats et la présence d'invités prestigieux. Les soirs de match, un After Live est diffusé de 20h à 23h sous l'égide de Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des anciens joueurs Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

La tranche historique de l'After, emblématique, revient ensuite de 22h (ou après le coup final) à minuit, du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli reprend également les commandes les vendredis et samedis, marquant son grand retour dans l'émission. Cette vingtième saison est l'occasion de surprises et de célébrations pour ce programme devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de football à la radio





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