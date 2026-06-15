After Foot : Une nouvelle saison riche en surprises pour les 20 ans de l'émission

L'After Foot, l'émission de radio la plus puissante de France dédiée au football, fête ses 20 ans avec une programmation renouvelée et des chroniqueurs emblématiques.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, entame sa 19e saison avec un programme exceptionnel pour célébrer ses 20 ans d'existence.

Diffusée chaque soir de 20 heures à minuit sur RMC, cette émission est devenue une référence incontournable pour les passionnés de football en France. Cette année, la grille a été repensée pour offrir une expérience encore plus riche. Nicolas Jamain prend les rênes des premières parties de soirée avec 'Génération After' les soirs sans match, de 20h à 22h.

Cette émission réunit une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Au programme, des débats passionnés et de nombreux invités de prestige. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, permettant aux auditeurs de vibrer au rythme des compétitions européennes, de la Ligue 1, de la Ligue 2, de l'équipe de France et de la Coupe de France.

Des consultants de renom comme Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe lors des soirées de Ligue des Champions, Europa League et Europa Conference League. En deuxième partie de soirée, de 22h (ou 23h) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Ce trio emblématique continue de faire vivre le débat avec leur style unique et leurs analyses sans concession.

Le samedi, Thibaut Giangrande prend les commandes de l'After Foot, accompagné de Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre assure la direction en direct du stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1, avec Kévin Diaz. Une nouveauté cette saison : la libre-antenne de l'After se développe avec plus d'une cinquantaine de dates programmées autour des meilleurs matchs de la saison.

Les auditeurs pourront venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Ce format interactif permet aux fans de s'exprimer et de partager leur passion en direct. Pour marquer le vingtième anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande réservent de nombreuses surprises. L'émission accueille également le retour de Carine Galli, qui prend les commandes les vendredis et samedis.

Avec une équipe aussi diversifiée et des invités de marque, l'After Foot continue d'incarner la voix des passionnés de football. Les débats y sont toujours aussi animés, les analyses pointues, et l'ambiance électrique. Que ce soit pour discuter des performances des Bleus, des matchs de Ligue 1 ou des compétitions européennes, l'After Foot reste le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui vivent le football avec intensité.

Cette saison s'annonce mémorable, avec des émissions spéciales, des invités surprises et une proximité renouvelée avec les auditeurs





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After Foot Football Radio 20 Ans Émission Sportive

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