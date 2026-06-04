After Foot : Une nouvelle saison riche en formats et en surprises pour les 20 ans de l'émission culte

L'After Foot, l'émission de débat footballistique la plus écoutée de France, lance sa 19e saison (la 20e d'existence) avec une grille renouvelée. Entre Génération After, After Live et la version historique, l'émission couvre toute l'actualité du football avec ses consultants stars et invite à une libre-antenne élargie.

L'émission After Foot , pionnière des débat s footballistiques en France, célèbre ses 20 ans cette saison et entame une nouvelle programmation ambitieuse. Cette saison, l'émission est structurée autour de plusieurs tranches horaires et formats distincts pour couvrir l'ensemble de l'actualité du football.

Nicolas Jamain pilote la première partie de soirée avec Génération After, diffusée de 20h à 22h les soirs sans matchs. Cette émission réunit une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le programme propose des débats passionnés, des analyses et invite de nombreux invités pour décrypter l'actualité du football. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h.

Incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, cette émission live suit en direct les rencontres de Coupes d'Europe (Ligue des Champions, Europa League, Europa Conférence), de Ligue 1, de Ligue 2, de l'équipe de France et de la Coupe de France. Des consultants prestigieux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent enrichir les discussionsduring ces soirées européennes.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h (ou dès le coup de sifflet final du match) jusqu'à minuit, place à la version historique et originelle de l'After. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent ce rendez-vous culte du dimanche au jeudi. Le week-end, Thibaut Giangrande reprend les commandes le samedi soir avec Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis.

Le dimanche, Jean-Louis Tourre est en direct du stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1 avec Kevin Diaz. Cette nouvelle saison marque également l'éclosion de la libre-antenne de l'After. Plus d'une cinquantaine de dates sont prévues autour des meilleurs matchs de la saison, permettant aux auditeurs de venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit.

Pour ses 20 ans, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande réservent de nombreuses surprises aux téléspectateurs et auditeurs, confirmant le statut de l'After Foot comme émission de référence pour tout ce qui pense le football à haute voix. L'émission maintient ainsi son format éprouvé tout en l'enrichissant de nouvelles émissions dérivées et d'une plus grande présence en direct, consolidant sa place au cœur du paysage audiovisuel sportif français





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