After Foot : une grice de saisonière anniversaryaire anréaournée pour les 20 ans de l'émission

Pour célébrer ses 20 ans, l'émission After Foot dévoile une programmation spéciale avec plusieurs éditions dont Génération After, l'After Live et la version historique, animées par une équipe de chroniqueurs et d'anciens joueurs emblématiques.

L'émission After Foot , qui donne toujours une voix aux opinions often non-dites du monde du football, célèbre son vingtième anniversaire cette saison. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que toute leur équipe, ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La programmation de la nouvelle saison se décline en plusieurs soirées distinctes pour couvrir l'ensemble des matchs et des débats. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente Génération After. Ce plateau réunit une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kévin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Cette émission est conçue comme le rendez-vous des passionnés, avec des analyses, des débats parfois animés et la présence d'invités prestigieux du monde du football. Pour les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00. Il est animé en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

La couverture des matchs de Coupes d'Europe est renforcée par la présence régulière d'anciens joueurs de renom tels qu'Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui apportent leur expertise technique et leurs anecdotes. Après la fin des rencontres, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, la traditionnelle version historique de l'After reprend ses droits jusqu'à minuit.

Du dimanche au jeudi, c'est l'émission mythique autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, célèbre pour ses prises de position sans concession et ses échanges passionnés. Enfin, pour les vendredis et samedis soirs, Carine Galli, de retour dans le groupe, endosse le rôle d'animatrice principale de l'After, apportant sa propre touche et son énergie à ce format légendaire.

Thus, la grille de cette saison anniversaire démontre la capacité de l'After Foot à se réinventer tout en conservant son ADN original, à savoir une parole libre, décomplexée et au plus près des préoccupations des supporters. L'émission continue de rassembler une large audience grâce à sa galerie de personnalités fortes et à ses débats qui résonnent avec l'actualité brûlante du football français et européen.

Les surprises promises par l'équipe pour ces vingt ans devraient encore renforcer son statut de rendez-vous incontournable pour les amateurs de football à la recherche d'un espace de discussion sans tabou





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