After Foot : une 19e saison festive et une programmation élargie pour les 20 ans de l'émission

L'émission de radio After Foot, réputée pour son ton direct et ses débats passionnés, entame sa 19e saison avec un calendrier riche en nouveautés et en événements spéciaux pour célébrer ses 20 ans. Au programme : Génération After en début de soirée, l'After Live les soirs de match, le format historique en nocturne, ainsi qu'une nouvelle libre-antenne pour échanger avec les auditeurs.

L'émission de radio After Foot , célèbre pour son franc-parler dans l'univers du football français, lance sa 19e saison avec une programmation renouvelée et des festivités spéciales pour ses 20 ans d'existence.

La soirée commence chaque jour par Génération After, de 20h à 22h, animée par Nicolas Jamain et une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec le programme, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz et Jennifer Mendelewitsch. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, avec des personnalités comme Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, accompagnés d'anciens joueurs prestigieux comme Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier pour les compétitions européennes.

En fin de soirée, de 22h ou 23h à minuit, le format historique fait son retour autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, avec des variations selon les jours. Le week-end, Thibaut Giangrande et Jean-Louis Tourre animent respectivement le samedi et le dimanche, ce dernier en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1.

Une nouveauté majeure cette saison est le lancement de la libre-antenne de l'After, avec plus de cinquante dates programmées autour des matchs importants, permettant aux auditeurs de débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. À l'occasion des deux décennies de l'émission, l'équipe historique promet de nombreuses surprises à son public, consolidant son statut de rendez-vous incontournable pour les passionnés de football en France.

L'After Foot, véritable phénomène médiatique, continue de résonner comme l'expression libre des pensées du monde du foot, mêlant analyses pointues, invités de marque et interactions avec les auditeurs, le tout dans une ambiance festive et engagée





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Génération After fête ses 20 ans avec une programmation riche et des invités de marqueRMC propose chaque soir Génération After, animé par Nicolas Jamain et une équipe de chroniqueurs, avec des débats passionnés, des invités prestigieux et des couvertures spéciales pour les matchs et les coupes européennes, le tout dans le cadre du vingtième anniversaire de l'émission.

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