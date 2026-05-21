After Foot's 20th anniversary celebration features surprise moments

The After Foot sports talk show celebrates its 20th anniversary this season. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team will be surprising their audience with more content. Each evening, 'Génération After' will be hosted by Nicolas Jamain, featuring commentators who have grown up alongside After. The After Live will switch hosts every day, featuring Carine Galli, Nicolas Jamain, and Jean-Louis Tourre among other hosts. For interviews and match analysis, see '20h00 à 23h00'. 'After Foot' will be in full swing, with Daniel Riolo, Gilbert Brisbois, and Florent Gautreau, starting at 22h00, going on until the end of the match, discussing the list of the Norwegian team, with possible surprises in teams from Netherlands and England. On Fridays and Saturdays, Carine Galli will host her show.

L' After Foot , émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises !

Nicolas Jamain est aux manettes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00 avec des chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des fans de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live est en action de 20h00 à 23h00 incarné par Carlaie Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier complètent le dispositif ces soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, au sommet de l'After Foot, accueilleront les réactions des joueurs et des entraîneurs, les conférences de presse et les débats animés avec des supports, des experts de l'After et les auditeurs de RMC. La transmission était en cours le 21/05.

La chaîne RMC diffuse chaque jour le Best-of de L'After Foot. Cet After Foot, c'est le show d'après-match de référence et le seul show pour les fans du football depuis 19 ans. Les transmissions sont prolongées tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse et les débats animés entre les supporters, les experts de l'After et les auditeurs equals.

Un jour, une liste de la Norvège a été discuté et des surprises ont pu se produire dans les équipes des Pays-Bas et de l'Angleterre





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