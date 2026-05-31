After Foot : Programme des 20 ans et nouvelles équipes d'chroniqueurs pour la saison

L'émission radiophonique After Foot, qui fête ses 20 ans, annonce sa grille des programmes avec de nouvelles émissions comme Génération After et des équipes d'chroniqueurs renforcées, notamment le retour de Carine Galli. Des débats sur l'actualité du football comme la liste de l'Algérie pour la CDM, Arsenal et Liverpool sont également au menu.

L'émission After Foot , qui célèbre ses 20 ans cette saison, a dévoilé sa nouvelle programmation et ses équipes renforcées pour les mois à venir. Nicolas Jamain 引领 la nouvelle émission Génération After de 20h à 22h, entouré de chroniqueurs comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Les soirs de match, l'After Live (20h-23h) est animé en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, avec des consultant tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier les soirs de Coupes d'Europe. Ensuite, de 22h (ou après le match) à minuit, la version historique réunit Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli reprend quant à elle les commandes les vendredis et samedis.

Par ailleurs, les débats ont porté sur des sujets footballistiques récents, comme l'analyse de la liste de l'Algérie pour la Coupe du Monde, les stratégies d'Arsenal et les rumeurs concernant Sage à Liverpool, en compagnie du journaliste Julien Laurens





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