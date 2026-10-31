After Foot : Programme, chroniqueurs et invités pour la nouvelle saison radio

Découvrez le programme complet d'After Foot sur RMC : horaires, équipe de chroniqueurs, invités spéciaux et format de l'émission phare du sport français.

L'émission phare du sport français, After Foot, continue de rythmer les soirées des auditeurs de RMC avec un format riche et varié. Depuis plus de vingt et un ans, le rendez-vous incontournable des passionnés de football offre une analyse sans filtre des actualités du monde du ballon rond. L'émission se veut être la voix de ce que le football pense tout bas, le disant haut et fort pour tous ses listeners fidèles.

Pour débuter la soirée, l'émission Génération After est aux commandes de 20 heures à 22 heures. Cette tranche horaire est présentée par Nicolas Jamain qui dirige un plateau composé de chroniqueurs ayant grandi avec l'After. On y retrouve notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces derniers participent à des débats passionnés, décryptent l'actualité et accueillent des invités divers autour des grands enjeux du moment.

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Le dispositif After Live pour les soirs de match

Les soirs de match, le dispositif évolue pour accueillir l'After Live qui s'installe de 20 heures à 23 heures. Cette version spécifique est incarnée à tour de rôle par trois animateurs majeurs de la rédaction : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette animation en rotation permet d'apporter des angles variés sur les rencontres en cours.

En sus de cette base, le dispositif est renforcé lors des soirs de Coupes d'Europe par la présence de figures emblématiques du football. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent ainsi compléter l'équipe d'animation pour analyser les enjeux européens avec une expertise technique et stratégique de haut niveau.

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L'After historique et la relève de la génération suivante

En deuxième partie de soirée, de 22 heures ou dès le coup de sifflet final du match jusqu'à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Cette tranche horaire emblématique tourne autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Ce noyau dur assure la continuité de l'esprit de l'émission depuis sa création.

Cette saison marque une évolution notable pour les week-ends. Jérome Sillon prend en effet les commandes de l'émission le vendredi et le samedi, assurant ainsi une transition fluide entre les soirées de match et le programme historique. Il apporte sa patte à une émission qui reste la référence absolue des fans de football chaque soir de la semaine.

Contenus dérivés et best-of pour les auditeurs

Au-delà du direct, l'univers After Foot s'élargit grâce à des contenus dérivés et des rediffusions stratégiques. Les auditeurs peuvent ainsi écouter quotidiennement le Best-of de l'Afterfoot sur RMC, la radio du sport, pour ne rien manquer des moments forts passés.

Le podcast se développe également avec des épisodes thématiques comme le Riolo Club. L'épisode 2 propose une interview incroyable de Younes Belhanda, qui se livre sans aucun filtre pendant une heure. Le footballeur aborde sa carrière, l'actualité du football, les enjeux Maroc Sénégal et sa relation avec Daniel Riolo.

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L'After Foot reste donc bien plus qu'une simple émission de radio. C'est un show d'après-match complet où les rencontres se prolongent avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts et auditeurs RMC créent une dynamique unique.

La structure de l'émission garantit une couverture journalistique dense et compétente tout au long de la semaine. De la jeunesse dynamique de Génération After à l'expérience historique du plateau central, chaque segment répond à une attente précise du public. Cette organisation rigoureuse permet à After Foot de conserver sa place de leader dans le paysage radiophonique sportif français, offrant à ses auditeurs une analyse approfondie et divertissante de leur passion commune.