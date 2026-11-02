After Foot : Programme, Chroniqueurs et Analyses du 2 Novembre

Découvrez le programme complet de l'After Foot du 2 novembre. Chroniqueurs, horaires et analyses de la journée avec Gilbert Brisbois et Florent Gautreau.

L'émission After Foot propose une programmation riche et variée pour la soirée du 2 novembre 2025, attirant des millions d'auditeurs passionnés de football. La grille des programmes s'étend de 20h00 à minuit, offrant une couverture complète de l'actualité sportive nationale et internationale. Cette journée particulière met en avant des débats intenses sur la gestion du LOSC et des critiques vifs adressés aux propriétaires du Havre. Des experts de renom analysent également les performances récentes des grandes équipes européennes comme le Bayern Munich et Arsenal.

Prise de Commandes et Structure de la Soirée

Nicolas Jamain assure la présentation de l'émission Génération After, qui débute officiellement à 20h00 pour se poursuivre jusqu'à 22h00. Cette première partie du programme rassemble une équipe de chroniqueurs fidèles ayant grandi avec la marque After Foot. On y retrouve notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format privilégie les débats passionnés, les décryptages pointus et l'accueil d'invités extérieurs pour enrichir les discussions.

Also read Après-Foot RMC : Le programme complet des chroniqueurs et des horaires de l'émission

Pour les soirs de match, la dynamique évolue avec l'arrivée de After Live. Cette version étendue se déroule de 20h00 à 23h00 et est incarnée à tour de rôle par trois présentateurs principaux : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. En cas de compétitions européennes, le dispositif s'enrichit encore avec l'intervention d'anciens internationaux de haut niveau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent ainsi l'équipe pour apporter leur expertise tactique et leur vision du jeu lors des soirées de Coupe d'Europe.

La Version Originelle et Les Enjeux du FC Lyon

En deuxième partie de soirée, de 22h00 ou dès le coup de sifflet final du dernier match jusqu'à minuit, l'émission revient à sa forme historique. Cette version classique est animée par le trio emblémique Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, rejoint par Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Pour la saison en cours, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission spécifiquement les vendredi et samedi, apportant sa propre sensibilité au débat.

Advertisement

Le 2 novembre 2025, l'analyse de la journée est au cœur des préoccupations des chroniqueurs. Florent Gautreau, surnommé Flo, estime que le Olympique Lyonnais peut tirer un avantage stratégique du départ de Paulo Fonseca. Il voit dans cette situation une opportunité de rebond pour le club rhônalpin. Cette position s'oppose frontalement à celle de Daniel Riolo, qui exprime une totale incompréhension face à la gestion actuelle du club. Ces débats reflètent les tensions internes au monde du football français et la diversité des avis au sein de l'équipe éditoriale.

Analyses Internationales et Critiques Sportives

Le programme s'élargit également aux championnats étrangers et aux sélections nationales à travers l'émission Drôles de Dames. Les chroniqueurs Julien Laurens, Edgar Groleau, Daniele Manusia et Polo Breitner apportent leur éclairage sur l'actualité anglaise, espagnole, italienne et allemande. Une attention particulière est portée à la polémique récente concernant Jürgen Klopp, qui a été recadré par les experts après ses propos sur le positionnement de Harry Kane lors du match entre le Bayern Munich et Arsenal.

Cette session internationale permet de contextualiser les enjeux européens pour les clubs français et les sélections nationales. Les débats couvrent l'ensemble des temps forts de la semaine, offrant aux auditeurs une vision globale du paysage footballistique. La diversité des points de vue garantit une couverture exhaustive, allant des performances individuelles aux stratégies d'équipe, tout en maintenant un ton direct et engagé.

Focus sur les Performances et La Gestion des Clubs

L'évaluation du week-end constitue un moment clé de la soirée, mettant à l'honneur les joueurs Sinayoko et Wahi. Leurs performances sont décortiquées avec précision, permettant de comprendre leur impact réel sur le terrain. Cette analyse individuelle s'inscrit dans une réflexion plus large sur le talent et l'intégration en équipe, des thèmes récurrents de l'émission.

Advertisement

Parallèlement, la critique institutionnelle reste forte. Daniel Riolo s'attaque sans ménagement à la gestion des propriétaires du Havre, exprimant son indignation face aux décisions prises par la direction du club. Cette opposition d'opinions entre Flo, qui voit une opportunité pour Lyon, et Daniel, qui dénonce une mauvaise gestion ailleurs, illustre la nature contradictoire et vivante des débats à After Foot. Cette dynamique est essentielle pour maintenir l'audience et la pertinence de l'émission dans un paysage médiatique saturé.