The After Foot news text celebrates the 20th anniversary of the show and announces the lineup for the upcoming season. It includes information about the hosts, guests, and the various shows that will be aired throughout the season.

Le Maroc peut-il regarder le Brésil dans les yeux ? Pas pour Walid, le poids de l'Histoire place le Brésil comme favori naturel ! – 12/06L’ After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de"Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Les meilleurs anecdotes de Mike, restaurateur à New York qui côtoie les stars du sport français + début du match de USA - Paraguay – 12/06 L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

"L’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L’"After Foot", de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison ! Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : "Génération After" les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After.

Avec Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Au programme, des débats passionnés, de nombreux invités.

"After Live" les soirs de matchs, de 20h à 23h. Venez vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Ligue des Champions, Europa League et Europa Conférence League.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou 23h) à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Cette année encore, Thibaut Giangrande pilote l’After Foot le samedi soir. A ses côtés, Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre prend les commandes en direct du stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1 avec Kévin Diaz.

Cette saison est aussi l'éclosion de la libre-antenne de l'After : Plus d'une cinquantaine de dates autour des meilleurs matchs de la saison, pour venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Rendez-vous au 3216, surs les réseaux sociaux ou le chat Youtube pour participer à l'émission. Les USA sont-ils dans l'obligation de sortir de leur groupe ? Avec Elliott Prost, entraineur adjoint des Colorado Rapids – 12/0





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Football Anniversary Hosts Guests Shows Season USA Brésil History Favorite USA Vs Paraguay Elliott Prost Colorado Rapids

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Coupe du monde se joue aussi en librairie, où l'on trouve de nombreux livres consacrés au footballLe Mondial de foot (11 juin-19 juillet) suscite une profusion de sorties d'ouvrages sur le foot. Petite sélection.

Read more »

[Podcasts] LA VAR : le jeu fera-t-il oublier les polémiques ?Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

After Foot : Une saison anniversaire pour les 20 ans de l'émission phare du footL'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison spéciale marquée par de nouveaux formats, Génération After et des directs internationaux depuis New York, Toronto et Mexico. Retour sur une grille de programmes enrichie.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de footL'émission de télévision française L'After Foot célèbre son 20ème anniversaire cette saison avec des émissions spéciales et des surprises pour les fans de football. L'émission propose des débats animés et des invités prestigieux, ainsi que des émissions en direct les soirs de match. Les téléspectateurs peuvent également découvrir la version originelle et historique de l'After en deuxième partie de soirée, présentée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »