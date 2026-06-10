After Foot News: 20th Anniversary, Stars of the World Cup, and Political Context

The After Foot news highlights the 20th anniversary of the show, the potential stars of the World Cup, and the political context surrounding the tournament, including the controversy surrounding the United States as an organizer.

Qui sera la star du Mondial ? Désiré Doué peut-il être le héros surprise ? Jennifer mise une pièce sur Lamine Yamal, Elton voit Mbappé écrire une grande histoire aux Etats-Unis, Maxime vote pour Michael Olise !

– 10/06L’After Foot, l’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de « Génération After », de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l’After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l’« After Live » s’installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d’Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l’After et prend les commandes de l’émission les vendredis et samedis. J-1 avant l’ouverture du Mondial, depuis Mexico, Edgar Groleau nous fait vivre l’ambiance sur place !

Vers la Coupe du Monde la plus politique de l’histoire ? Kevin Veyssière de FC GEOPOLITICS est l’invité de l’After – 10/06 L’After Foot, l’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de « Génération After », de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l’After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l’« After Live » s’installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d’Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l’After et prend les commandes de l’émission les vendredis et samedis.

La FIFA se ridiculise-t-elle ? 24h avant le début du Mondial, Gianni Infantino essaye de temporiser suites aux polémiques et au contexte en Ira





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World Cup Stars Political Context United States Organizer

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