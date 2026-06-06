After Foot News: 20th Anniversary Special, Guest Hosts, and Match Schedule

The After Foot, a popular football talk show, celebrates its 20th anniversary this season. The show features various hosts, guests, and match schedules. The main hosts are Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and Florent Gautreau. They provide reactions from players and coaches, post-match press conferences, and lively debates among fans, experts, and listeners.

Le coup de gueule de l'After lors des pubs pendant le match France/Côte d'Ivoire...avec Carine Galli, Lionel Charbonnier et Maxime Chanot. L’ After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport !

L’After foot, c’est LE show d’après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC. L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe





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After Foot Football Talk Show Gilbert Brisbois Daniel Riolo Florent Gautreau Match Schedule Guest Hosts 20Th Anniversary Special

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