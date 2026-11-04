After Foot : La structure complète de l'émission et son effectif 2024

Détails sur le fonctionnement de l'After Foot, ses horaires, ses chroniqueurs et ses invités stars. Une analyse complète de la grille de RMC pour la saison en cours.

L' After Foot, l'émission iconique diffusée sur RMC, conserve sa réputation de chronique sportive majeur en présentant une grille de programmation rigoureuse et un effectif étoffé pour la saison en cours. Cette émission historique, définie comme celle qui exprime ce que le monde du football pense à voix basse, s'appuie sur une structure de chroniqueurs et d'invités spécialisés pour couvrir l'actualité sportive avec une profondeur d'analyse unique.

La programmation horaire et les chroniques principales

Nicolas Jamain assure la présentation de Génération After, une émission dédiée qui s'étend de 20h00 à 22h00 pour ouvrir la soirée. Cette tranche horaire met en lumière une génération de chroniqueurs ayant grandi avec la notoriété de l'After, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les débats y sont passionnés et incluent des décryptages détaillés ainsi que la présence d'invités spéciaux pour enrichir le propos.

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Pour les soirs de match, la programmation évolue avec l'introduction d'After Live, qui s'étend de 20h00 à 23h00. Cette version est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, garantissant une continuité dans la qualité de l'animation. L'objectif est de rester au plus près de l'actualité immédiate du football avec des réactions en temps réel.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 ou dès le coup de sifflet final du match jusqu'à minuit, l'émission revient à sa version originelle et historique de l'After. Cette tranche est conduite par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette formule permet d'approfondir les analyses avec des voix familières et respectées dans le paysage médiatique sportif français.

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Les renforts spéciaux et les invités vedettes

Les soirs de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par l'arrivée d'invités de grande envergure tels qu'Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier. Leur présence sur le plateau ajoute une dimension technique et stratégique supplémentaire aux débats, apportant des perspectives d'anciens joueurs et experts du haut niveau européen.

Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission principale le vendredi et le samedi. Cette variation dans la composition de l'équipe animateur permet d'apporter une fraîcheur et une nouvelle dynamique aux discussions du week-end, tout en maintenant la rigueur journalistique qui caractérise la production de RMC.

Impact et pérennité de l'émission sur RMC

L'After Foot reste une référence incontournable dans le paysage médiatique français, attirant un auditoire fidèle grâce à sa capacité à synthétiser l'émotion et l'analyse du football. La structure de l'émission, avec ses différentes tranches horaire et ses chroniqueurs spécialisés, assure une couverture complète de l'actualité sportive.

La présence régulière de figures comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo ancre l'émission dans la durée, tandis que l'intégration de nouvelles talents comme Jérome Sillon permet de renouveler l'audience. Cette combinaison de tradition et d'innovation explique la pérennité du succès de l'After Foot.