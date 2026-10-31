After Foot : la grille des chroniques et des animateurs pour la nouvelle saison 2024

Détails sur la programmation de After Foot : Génération After de 20h à 22h, After Live le soir du match, et l'émission historique de 22h à minuit avec Gilbert Brisbois et l'équipe.

L'émission de radio After Foot, diffusée sur RMC, présente sa programmation détaillée pour la saison en cours. Chaque soir, le micro est occupé par différentes équipes d'animateurs et de chroniqueurs. Nicolas Jamain assure la conduite des débats en première partie de soirée. Il est accompagné par une génération de chroniqueurs ayant grandi aux côtés de l'émission historique.

Génération After : une nouvelle génération de chroniqueurs

De 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain dirige Génération After. Ce plateau rassemble des personnalités qui ont fait leurs armes au sein du podcast. On y retrouve Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le programme propose des débats passionnés et des décryptages du football. Des invités viennent enrichir ces discussions quotidiennes.

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Cette tranche horaire permet d'aborder l'actualité sportive avec un regard frais. Les chroniqueurs partagent leur analyse sur les matches et les transferts. La dynamique du groupe offre une approche différente des débats traditionnels. L'objectif est de dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.

Après Live : les soirs de match et coupes d'Europe

Les soirs de match, la programmation évolue significativement. After Live s'installe alors de 20h00 à 23h00. L'émission est incarnée à tour de rôle par trois animateurs principaux. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se relaient aux commandes.

Cette version live permet de réagir en temps réel aux résultats. Les enjeux sont plus importants lors des rencontres sportives. Pour renforcer le dispositif, des experts de haut niveau rejoignent l'équipe. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier interviennent spécifiquement.

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Leur présence est particulière les soirs de Coupes d'Europe. Ces occasions majeures nécessitent une analyse approfondie. La combinaison d'animateurs et d'anciens joueurs offre une double perspective. Les auditeurs bénéficient ainsi de commentaires techniques et de recits expérientiels.

L'After historique : l'édito central de la soirée

La deuxième partie de soirée est consacrée à la version originelle. L'émission démarre à 22h00 ou dès la fin du coup de sifflet final. Elle se poursuit jusqu'à minuit. Ce créneau constitue le cœur historique du programme radio.

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent l'émission. Ils assurent la conduite du débat du dimanche au jeudi. Leur alchimie est reconnue comme fondamentale pour le succès de After. Les discussions y sont souvent plus techniques et plus analytiques.

Cette formule traditionnelle permet de conclure la soirée sur le football. Les chroniqueurs y débattent des sujets les plus brûlants de la journée. L'ambiance est celle d'un comité de rédaction géant. Chaque avis compte pour dresser le bilan de la journée sportive.

Spécificités du week-end et conclusion de la grille

La saison actuelle apporte une modification notable pour les fins de semaine. Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Il remplace la composition habituelle du dimanche au jeudi.

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Cette adaptation répond aux rythmes différents du week-end sportif. Le contenu doit tenir compte des matches qui s'y déroulent. La présence de Sillon apporte une touche personnelle à cette tranche horaire.

Après cette réorganisation, l'émission retrouve sa forme classique. La programmation s'achève à minuit chaque soir. After Foot reste une référence dans le paysage médiatique français. L'émission continue de capter une large audience grâce à sa pluralité.

Les changements de cette saison montrent la volonté de moderniser le format. La cohabitation des générations est au centre de la stratégie. Les anciens comme les nouveaux apportent chacun leur pierre à l'édifice.

Le dispositif global couvre ainsi toute la soirée, de 20h00 à minuit. Chaque créneau a sa propre identité et ses propres codes. Les auditeurs peuvent choisir le ton qui leur convient le mieux.

L'After Foot maintient sa réputation d'émission libre et directe. Les chroniqueurs n'hésitent pas à prendre des positions tranchées. Cette audace fait toujours partie intégrante de son succès.

En conclusion, la grille offre une richesse de contenus variée. Que l'on soit fan d'analyse ou de débat, chacun trouve son compte. La programmation est pensée pour suivre le rythme effréné du football.