After Foot fête ses vingt ans avec une programmation enrichie et le retour de Carine Galli

L'émission phare du football célèbre ses vingt ans en proposant de nouvelles émissions, des invités de renom et le retour de Carine Galli, offrant aux passionnés un agenda complet de débats et d'interviews.

L' émission After Foot célèbre cette saison ses vingt ans d'existence, une étape importante pour le programme qui a su incarner la parole directe du monde du football.

Pour marquer ce jubilé, les animateurs de référence, Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, ont annoncé une série de nouveautés et de surprises destinées aux passionnés. La soirée d'ouverture sera animée par Nicolas Jamain qui conduira le segment Génération After, diffusé de vingt heures à vingt‑deux heures.

Cette partie réunit les chroniqueurs qui ont grandi avec le programme, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, et propose des débats animés ainsi que des invités de marque, offrant ainsi un point de rencontre privilégié pour les aficionados du ballon rond. Les soirs de match, le format After Live prend le relais de vingt heures à vingt‑trois heures, avec une rotation des présentateurs entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre.

Cette édition spéciale accueille des légendes du football telles qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui renforcent le dispositif spécialement lors des soirées de coupes européennes. La deuxième partie de la soirée, de vingt‑deux heures jusqu'à minuit, revient à la formule originelle et historique de l'After, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre du dimanche au jeudi, offrant ainsi une continuité et un rappel des racines du programme.

Carine Galli fait également son grand retour dans l'émission, prenant les rênes le vendredi et le samedi, ce qui ajoute une touche de familiarité et d'énergie renouvelée au dispositif. L'ensemble de ces changements vise à dynamiser le contenu tout en restant fidèle à l'esprit qui a fait le succès d'After Foot durant deux décennies.

Les auditeurs peuvent s'attendre à une programmation riche, ponctuée d'interviews exclusives, d'analyses pointues et de moments de convivialité, le tout dans le respect de la devise du passage : dire à haute voix ce que le monde du foot pense à voix basse. Cette célébration marque non seulement un cap historique, mais aussi un engagement à continuer d'accompagner les supporters dans leurs émotions et leurs débats tout au long de la saison





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