L'émission cultissime After Foot célèbre son 20ᵉ anniversaire avec de nouvelles chroniques, des invités de renom et une couverture complète des sélections et championnats européens, diffusée sur RMC.

Toute l'actualité des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand est mise en scène par les légendaires Drôles de Dames, animés par Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet.

Pour célébrer les vingt ans de l'émission phare After Foot, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leurs collègues ont concocté un programme riche en surprises. La soirée débute avec Génération After, présentée de vingt heures à vingt‑deux heures par Nicolas Jamain, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les passionnés de football y trouvent débats, invités prestigieux et analyses pointues des matchs du jour.

Les soirs de rencontre, l'After Live prend le relais de vingt heures à vingt‑trois heures, avec à tour de rôle Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre aux commandes. Des légendes du ballon rond telles qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'équipe lors des soirées de coupes européennes.

En deuxième partie de soirée, de vingt‑deux heures jusqu'à minuit, revient la version originelle de l'After, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son grand retour les vendredis et samedis, assurant une continuité dans le dispositif. L'After Foot s'impose depuis quinze ans comme le rendez‑vous incontournable des fans de football, où s'entrecroisent réactions des joueurs, conférences de presse d'après‑match et débats animés entre supporters, experts et auditeurs.

Cette programmation s'inscrit dans la grille de RMC, radio généraliste française, qui propose des créneaux phares tels que Apolline Matin, les Grandes Gueules, Estelle Midi, Super Moscato Show, Rothen s'enflamme et bien sûr l'After Foot de vingt heures à minuit. En marge de la célébration, les auditeurs bénéficient d'analyses de la liste de l'Algérie pour la Coupe du Monde, de la parade d'Arsenal et de la rumeur Sage à Liverpool, le tout avec la participation éclairée de Julien Laurens le trente et un mai





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