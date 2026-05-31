After Foot fête ses vingt ans avec une programmation spéciale et des invités de renom

L'émission phare du football commémore deux décennies d'existence en proposant Génération After, After Live et la version originale, avec la participation de chroniqueurs, d'anciens joueurs et d'animateurs emblématiques.

L'émission After Foot célèbre ses vingt ans de diffusion en proposant une programmation riche et variée qui ravira les amateurs de football. Pour marquer cet anniversaire, les animateurs emblématiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo ont imaginé une série d'événements spéciaux, agrémentés de nouvelles rencontres et de moments de nostalgie.

La soirée d'ouverture sera animée par Nicolas Jamain, qui conduira l'émission Génération After de vingt heures à vingt-deux heures. Ce créneau accueille des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme, parmi lesquels Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ensemble, ils débattront des grands sujets du football actuel, inviteront des personnalités du milieu et offriront aux téléspectateurs une analyse pointue des matchs récents.

L'objectif est de créer un espace où la passion du ballon rond se conjugue avec l'humour et la liberté d'expression qui caractérisent l'After. Les soirs de matchs, le format After Live prendra le relais, diffusé de vingt heures à vingt-trois heures. Cette émission, présentée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, proposera un suivi en direct des rencontres sportives, des réactions en temps réel et des débats approfondis.

Des anciens joueurs et entraîneurs tels qu'Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viendront renforcer le dispositif, notamment lors des soirées consacrées aux compétitions européennes. Leur expertise et leurs anecdotes offriront aux spectateurs un regard inédit sur les stratégies, les moments décisifs et les enjeux des grandes coupes continentales. En deuxième partie de soirée, de vingt-deux heures jusqu'à minuit, la version originelle de l'After reviendra à l'écran.

Cette tranche horaire verra revenir les visages familiers de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, qui animeront le programme du dimanche au jeudi. L'émission offrira un mélange de discussions libres, de chroniques humoristiques et d'interviews exclusives, en gardant l'esprit rebelle qui a fait la renommée de l'After depuis ses débuts. Carine Galli fera également son grand retour, prenant les rênes les vendredis et samedis, afin d'apporter une touche supplémentaire de dynamisme et de convivialité.

Cette programmation exceptionnelle illustre la volonté des créateurs de rendre hommage à deux décennies d'histoire tout en regardant résolument vers l'avenir du football et des médias sportifs. Les fans sont invités à suivre chaque épisode, à participer aux débats en ligne et à partager leurs souvenirs, contribuant ainsi à faire de cet anniversaire un moment inoubliable pour toute la communauté du football





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