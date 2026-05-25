After Foot fête ses 20 ans : une programmation riche en débats et invités prestigieux

L’émission After Foot célèbre son vingtième anniversaire avec une soirée spéciale, des chroniques renouvelées et la participation d’anciens grands du football français.

L’After Foot, l’émission phare de RMC qui, depuis deux décennies, donne la parole aux émotions, aux ragots et aux analyses du monde du football, célèbre son 20e anniversaire durant la saison actuelle.

Pour marquer le cap des vingt ans, les animateurs de référence, Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, ainsi que toute l’équipe de chroniqueurs, ont prévu une programmation exceptionnelle, conçue pour offrir aux auditeurs une immersion totale dans l’univers du ballon rond. Le sommet de cette célébration débute dès 20 h avec "Génération After", une soirée animée par Nicolas Jamain.

Cette tranche horaire réunit une nouvelle génération de voix qui ont grandi aux côtés de l’émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ensemble, ils proposent des débats passionnés, des analyses tactiques pointues et invitent des personnalités prestigieuses du football, allant des entraîneurs aux joueurs emblématiques, afin d’alimenter le dialogue entre experts et supporters.





Les soirs de match, l’émission se transforme en "After Live", diffusée de 20 h à 23 h, où la dynamique change chaque soir grâce à la rotation de Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre à la barre. Ce créneau spécial est renforcé par l’intervention d’anciens grands du football français, tels qu’Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui apportent leurs points de vue sur les rencontres de coupe d’Europe et les moments forts du championnat.

Cette formule permet aux auditeurs de vivre en temps réel les réactions post‑match, les conférences de presse et les échanges tribaux entre supporters, tout en bénéficiant de l’expertise d’anciens joueurs qui n’hésitent pas à partager anecdotes et analyses.



La seconde partie de la soirée, de 22 h (ou dès le coup de sifflet final du match) jusqu’à minuit, réserve le cœur historique de l’émission : le "vrai After".

Cette portion revêt un caractère presque rituel, rassemblant les piliers de l’émission – Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre – du dimanche au jeudi. Ils orchestrent des débats enflammés, des revues de performances individuelles et collectives, et accueillent des invités de marque pour discuter des grands enjeux du football contemporain.

Carine Galli, qui réintègre le plateau les vendredis et samedis, ajoute sa touche personnelle à la discussion, offrant ainsi une continuité quotidienne qui fait l’unicité de l’After Foot. Enfin, chaque jour, les fans peuvent écouter le Best‑of de l’émission, une compilation des moments les plus marquants, disponible sur RMC la radio du sport.

Cette diffusion continue confirme le statut de l’After Foot comme le show d’après‑match incontournable et la référence absolue pour les passionnés de football depuis près de deux décennies. En célébrant ses vingt ans, l’émission ne se contente pas de regarder en arrière ; elle se projette vers l’avenir en promettant de nouvelles rubriques, des collaborations inédites et un renouvellement constant de ses formats afin de rester à la pointe de la médiatisation du football en France





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