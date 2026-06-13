After Foot fête ses 20 ans : une programmation renouvelée et des invités de prestige

L'émission phare du football français célèbre ses vingt ans avec une soirée d'ouverture animée par Nicolas Jamain, de nouvelles émissions "Génération After" et "After Live", ainsi que le retour de chroniqueurs légendaires comme Carine Galli et Thibaut Giangrande. Une offre riche en débats, analyses et invités prestigieux pour les passionnés du ballon rond.

L' After Foot , l'émission qui n'a jamais eu peur de dire à haute voix ce que les passionnés de football murmurent dans les coulisses, célèbre ses vingt ans d'existence lors de la saison en cours.

Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, les figures emblématiques de l'émission - Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe de chroniqueurs chevronnés - ont concocté une série de surprises qui promettent de redonner un souffle nouveau à ce rendez‑vous incontournable des amateurs du ballon rond. La programmation s'articule autour de plusieurs créneaux, chacun étant pensé pour répondre aux attentes des téléspectateurs, qu'ils soient adeptes des débats d'avant‑match ou amateurs de l'analyse post‑jeu.

Le coup d'envoi de chaque soirée est confié à Nicolas Jamain, qui anime la nouvelle déclinaison "Génération After" de 20 h à 22 h. Cette émission rassemble des chroniqueurs ayant grandi aux côtés de l'After, parmi lesquels Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format mise sur des débats passionnés, des analyses pointues et la présence régulière d'invités prestigieux, afin d'offrir aux fans un espace d'échange riche et dynamique.

Les soirées où le football s'impose sur le terrain passent ensuite à "After Live", diffusée de 20 h à 23 h. Cette tranche horaire alterne la prise de parole entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre, avec le soutien d'anciens internationaux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui interviennent particulièrement lors des matches de Coupes d'Europe.

Après minuit, la programmation revient à sa forme originelle : l'After Foot tel qu'il a été conçu à ses débuts. De 22 h à minuit (ou dès le coup de sifflet final du match) le plateau se remplit de la verve de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre, qui, du dimanche au jeudi, offrent une analyse sans filtre des performances du jour.

Les vendredis et samedis, Carine Galli reprend les rênes, apportant son énergie et son expérience à la fin de semaine. Cette saison, Thibaut Giangrande assure également la direction du samedi soir, accompagné de Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis, tandis que le dimanche, c'est Jean‑Louis Tourre qui assure la conduite en direct depuis le stade où se joue le match phare de la Ligue 1, toujours épaulé par Kevin Diaz.

Ainsi, l'émission se décline en un véritable marathon de discussions, de débats et d'interviews, reflet de deux décennies d'amour du football et d'engagement envers les supporters français





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