L'After Foot célèbre ses vingt ans avec un programme spécial alliant débats, invités prestigieux et analyses de la pression qui entoure Vinicius, Raphinha et d'autres stars du football brésilien.

L'émission phare du football français , l' After Foot , célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer ce jalon, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo ont concocté un programme riche en surprises et en invités prestigieux.

Dès 20h00, Nicolas Jamain ouvre la soirée avec "Génération After", un espace de débat animé par des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce créneau, qui s'étend jusqu'à 22h00, invite les passionnés à revisiter les grandes anecdotes du football et à écouter les analyses pointues de leurs figures préférées.

Les supporters sont ainsi conviés à revivre les moments forts des deux dernières décennies, des coups d'envoi mémorables aux révélations de jeunes talents, tout en profitant d'interviews exclusives de figures emblématiques du sport. Les soirs de match, l'After Foot se transforme en "After Live" de 20h00 à 23h00, avec une rotation des animateurs entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre.

Cette formule dynamique permet d'aborder les résultats en temps réel, d'analyser les performances des équipes et d'offrir aux téléspectateurs un espace d'échange instantané. Le dispositif est renforcé par la présence d'anciens joueurs et entraîneurs de renom tels qu'Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui interviennent lors des soirées dédiées aux Coupes d'Europe.

À partir de 22h00, ou dès le coup de sifflet final, l'émission revient à son format originel, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre aux commandes jusqu'à minuit, du dimanche au jeudi. Carine Galli reprend également le rôle d'animatrice les vendredis et samedis, apportant une touche de continuité et de fraîcheur à chaque épisode.

En parallèle de la célébration, l'émission a placé sous les projecteurs la pression qui entoure les stars brésiliennes en vue du prochain match amical. Vinicius Junior, star du Real Madrid, est décrit comme très attendu par les supporters brésiliens, qui suivent avec anxiété chaque mouvement de l'attaquant. Gary De Jesus a détaillé la charge psychologique qui pèse sur le joueur, évoquant les attentes élevées et le poids des performances récentes.

Raphinha, également du Real, subit une pression similaire, tandis que Daniel et Younes expriment leur excitation à l'idée de voir Bouaddi se révéler sur le terrain. De plus, Younes Belhanda s'est empressé de commenter la nouvelle charnière défensive Riad‑Diop, jugée prometteuse malgré le manque d'expérience.

Enfin, les analystes ont débattu de la forme de Brahim Diaz après la Coupe d'Afrique des Nations, le qualifiant de joueur prêt à porter l'équipe vers de nouveaux succès. Ce mélange d'analyse technique, de anecdotes historiques et de célébration du vingt‑ième anniversaire fait de l'After Foot un rendez‑vous incontournable pour tous les amoureux du ballon rond





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