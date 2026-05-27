After Foot fête ses 20 ans : débats, polémiques et analyses du football français

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission After Foot dévoile sa nouvelle grille et ses invités prestigieux. Entre les discussions sur le recrutement du Stade Rennais, l'avenir de l'entraîneur lyonnais Pierre Sage et la défense des supporters parisiens, les animateurs dressent un état des lieux du football français.

Dans le paysage footballistique français, l'émission After Foot , célèbre pour ses débats sans concession, célèbre cette saison ses vingt ans. Cette émission, qui se veut le reflet des pensées du monde du football, propose une programmation spéciale pour cet anniversaire.

Nicolas Jamain présente la nouvelle émission Génération After de 20h à 22h, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec le programme. Les soirs de match, l'After Live de 20h à 23h est animé en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, avec le renfort d'anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier lors des soirs de Coupes d'Europe.

La tranche historique de 22h à minuit, du dimanche au jeudi, réunit Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Gallo assure également l'animation les vendredis et samedis. L'émission aborde les sujets chauds du moment, comme le débat sur le profil des joueurs que doit recruter le Stade Rennais pour la saison prochaine. Florent Gautreau insiste sur la nécessité de prioriser le talent par rapport au simple caractère.

Un autre topic discuté est la valse des entraîneurs en Ligue 1 et le cas spécifique de Pierre Sage, l'entraîneur de Lyon, convoité par des clubs anglais et allemands comme Crystal Palace et l'Eintracht Francfort. Daniel Riolo est également revenu sur les accusations visant les supporters du PSG, estimant qu'ils ont été injustement pointés du doigt par les médias. L'After Foot demeure un rendez-vous incontournable pour les passionnés, alliant analyses pointues et invités prestigieux, tout en célébrant deux décennies d'antenne





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