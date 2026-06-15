After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission phare du football français After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Découvrez la programmation spéciale mise en place pour l'occasion, avec de nouveaux visages et le retour des animateurs historiques.

L' émission After Foot , qui se veut le reflet des opinions non dites du monde footballistique, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , accompagnés de leur équipe, préparent de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La grille des programmes a été repensée pour marquer cet anniversaire, avec une offre riche et variée tout au long de la semaine. Dès 20h00, Nicolas Jamain présente Génération After, une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec le format, comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce créneau est dédié aux débats passionnés et aux invités de marque pour les aficionados du ballon rond.

Les soirs de match, l'After Live diffuse de 20h00 à 23h00 avec une présentation tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Lors des soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des expertise d'anciens joueurs tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, de 22h00 (ou après le coup final) jusqu'à minuit, le programme historique fait son retour avec l'équipe originale composée de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Enfin, le week-end, Carine Galli retrouve le contrôle de l'émission les vendredis et samedis.

Ce dispositif spécial pour les 20 ans montre l'importance de cette émission dans le paysage audiovisuel footballistique français, offrant un espace d'analyse et de controverse qui a su fidéliser son audience sur deux décennies





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot 20 Ans Gilbert Brisbois Daniel Riolo Programmation Football Émission Anniversaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Commerçant au Touquet, Arthur devient champion du monde du sandwich grillé : découvrez sa recetteMardi 9 juin 2026, Arthur Duhamel, commerçant au Touquet, a remporté la finale du Grilled Cheese Challenge qui s'est tenu à Paris cette semaine.

Read more »

Découvrez nos cinq spots préférés où se baigner en pleine nature autour de MontaubanL'été s'annonce chaud. Les météorologues sont tous d'accord. Heureusement, dans le Tarn-et-Garonne, à proximité de Montauban, ce ne sont pas les spots de baignade qui manquent.

Read more »

En images : Découvrez les six nouveaux palaces français, des adresses prest…Découvrez, dans notre diaporama, des images des établissements français qui ont décroché la distinction « palace » en 2026

Read more »

Été 2026 : découvrez les animations nature gratuites dans le LoiretLe département du Loiret propose un programme d'animations gratuites pour découvrir la faune et la flore locales. De l'observation des araignées aux balades crépusculaires en passant par la visite d'une ruche, il y en a pour tous les goûts.

Read more »