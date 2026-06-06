After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission de football After Foot célèbre ses deux décennies. Découvrez la grille des programmes avec Génération After, After Live et la version historique, ainsi que les chroniqueurs et invités prestigieux qui marquent cette saison anniversaire.

L'émission de football After Foot célèbre son vingtième anniversaire cette saison. Animée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , la programmation s'articule autour de plusieurs rendez-vous spécifiques.

Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00 avec Nicolas Jamain, accueille des chroniqueurs comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'émission After Live s'étend de 20h00 à 23h00 sous la houlette alternée de Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirées de Coupes d'Europe sont renforcées par la présence d'anciens joueurs tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En seconde partie de soirée, de 22h00 jusqu'à minuit, la version historique propose débats et analyses autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli reprend quant à elle les commandes les vendredis et samedis. L'émission, connue pour exprimer haut ce que le milieu du football pense bas, promet des surprises pour cet anniversaire.

Le format inclut également des interventions comme le coup de gueule suite aux publicités pendant le match France contre Côte d'Ivoire, avec Carine Galli, Lionel Charbonnier et Maxime Chanot





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L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de footL'After Foot, l'émission de télévision française dédiée au football, célèbre cette année son 20ème anniversaire. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent des surprises pour les fans de foot. La soirée commence avec "Génération After", une émission animée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe pour vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. En deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After prend le relais avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette saison est également marquée par l'éclosion de la libre-antenne de l'After, qui permet aux téléspectateurs de participer à l'émission en direct.

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