After Foot fête ses 20 ans avec une programmation renforcée et des nouveautés

L'After Foot, émission phare du football français, celèbre son vingtième anniversaire en proposant un programme riche entre Génération After, After Live et une nouvelle offre de libre‑antenne, avec la participation d'animateurs et d'anciens joueurs de renom.

L'After Foot, l' émission phare qui met à nu les opinions du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer cet évènement, les animateurs de référence Gilbert Brisbois et Daniel Riolo ont réuni une équipe élargie afin de proposer des moments inédits et des surprises à leurs fidèles auditeurs.

Le programme débute avec Nicolas Jamain aux commandes de la formule Génération After, diffusée de vingt heures à vingt‑deux heures. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi au sein de l'After, comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, et se veut un rendez‑vous incontournable pour les passionnés de foot, riche en débats animés et en invités de renom.

Les soirées de match sont quant à elles animées par l'émission After Live qui occupe le créneau de vingt heures à vingt‑trois heures. Le rôle d'animateur alterne entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre, tandis que d'anciens grands du football tels qu'Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif lors des rencontres européennes.

En deuxième partie de soirée, de vingt‑deux heures (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, l'After retrouve son format historique autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli reprend également le micro les vendredis et samedis pour offrir une continuité dans la diffusion. Cette saison marque également l'émergence d'une nouvelle dimension : la libre‑antenne de l'After.

Plus d'une cinquantaine de dates sont prévues autour des meilleurs matchs, invitant les auditeurs à débattre en direct avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Les spectateurs peuvent rejoindre le dialogue sur le canal 3216, via les réseaux sociaux ou le chat Youtube, afin de participer activement aux discussions.

L'ensemble de ces initiatives souligne l'ambition de l'After Foot de rester la plateforme la plus puissante et la plus dynamique du football en France, tout en célébrant deux décennies d'histoire, de passion et d'engagement envers les supporters du ballon rond





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