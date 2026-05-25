After Foot fête ses 20 ans avec une programmation renforcée et des débats sur Tuchel, Elversberg et la Ligue des Champions

L’After Foot célèbre son vingtième anniversaire avec une offre élargie : "Génération After", "After Live" et la version historique, des invités de renom et des analyses approfondies des sélections, des gros championnats et de sujets brûlants comme la sélection de Tuchel ou le parcours de Côme en LDC.

L’émission phare du paysage footballistique français, l’After Foot, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer cet évènement, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, épaulés par leurs fidèles collaborateurs, ont concocté une programmation exceptionnelle qui s’étend sur tout le mois de mai.

Le rendez‑vous débute chaque soir à 20 h avec "Génération After", animé par Nicolas Jamain. Cette première partie de soirée réunit une nouvelle génération de chroniqueurs — Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo — tous élevés dans l’esprit de l’After et prêts à décrypter les dernières actualités des sélections nationales ainsi que les championnats d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne.

Le ton est à la fois pédagogue et décalé, avec des débats passionnés, des interviews d’invités prestigieux et une bonne dose d’humour qui caractérisent la marque de fabrique du programme. Les soirs de match, l’After se transforme en "After Live", diffusé de 20 h à 23 h, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre.

Cette formule permet de réagir en direct aux actions décisives du terrain, tout en donnant la parole à d’anciens grands du football tels qu’Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui renforcent le dispositif lors des soirées de coupes européennes. La seconde partie de la soirée, de 22 h à minuit, retrouve la version originelle de l’After, un espace où Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre discutent avec franchise des enjeux tactiques et des polémiques du moment, du dimanche au jeudi.

Le vendredi et le samedi, Carine Galli reprend les rênes, apportant une touche nouvelle tout en conservant l’essence du programme. Parmi les sujets phares abordés cet été, la liste controversée de Thomas Tuchel pour la prochaine Coupe du Monde a alimenté de vifs débats, tandis que la présentation d’Elversberg, club surprise classé 59ᵉ en Bundesliga, a suscité des interrogations sur la compétitivité du football allemand.

Les chroniqueurs ont également analysé les performances de Côme en Ligue des Champions, évaluant si son parcours peut être qualifié d’exploit. En toile de fond, l’émission propose régulièrement des chroniques sur les "Drôles de Dames" — Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet — qui apportent une perspective féminine indispensable aux discussions sportives.

Enfin, le programme a offert aux auditeurs une retransmission intégrale du brunch de Stephen, diffusé le dimanche 24 mai 2026, moment convivial qui a réuni fans et experts autour d’un débat détendu. L’After Foot confirme ainsi son rôle de carrefour incontournable pour tous les passionnés de football, conjuguant information, critique et divertissement depuis deux décennies





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