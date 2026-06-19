After Foot fête ses 20 ans avec une programmation exceptionnelle

L'émission After Foot célèbre ses deux décennies en offrant une soirée spéciale avec Génération After, After Live, des débats d'experts et des analyses des matchs France‑Irak et Maroc‑Écosse.

L' After Foot , l'émission phare qui n'a jamais eu peur de déclamer à haute voix ce que les fans de football murmurent dans les tribunes, célèbre cette saison ses vingt années d'existence.

Pour marquer ce jalon historique, les animateurs emblématiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, ainsi que toute l'équipe de chroniqueurs, ont préparé un programme riche en nouveautés et en surprises. Le coup d'envoi de cette célébration est confié à Nicolas Jamain, qui conduira de 20 h à 22 h la nouvelle édition "Génération After". Cette émission rassemble les jeunes voix qui ont grandi aux côtés du format originel : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ensemble, ils offrent un espace de débat animé, ponctué d'interventions d'invités prestigieux, où chaque sujet, du mercato aux stratégies tactiques, est décortiqué sous le prisme de la passion et de l'expertise. Les soirs de match, l'émission se transforme en "After Live", diffusée de 20 h à 23 h, avec une rotation d'animateurs entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre.

Ce créneau spécial voit également la participation régulière d'anciens joueurs de renom tels qu'Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui viennent enrichir le débat pendant les soirées de Coupes d'Europe. En deuxième partie, de 22 h (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, l'After retrouve son format originel et historique, animé par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli réintègre le dispositif le week‑end, prenant les rênes les vendredis et samedis, afin de prolonger l'énergie et la convivialité qui caractérisent l'émission. Au cœur de ces festivités, l'émission profite également de son audience pour analyser les derniers affrontements internationaux. Trois jours avant le match France‑Irak, Fabrice partage les informations essentielles sur la composition des Bleus, tandis que Younes exprime son souhait de voir Dembélé évoluer en pointe.

Les supporters du Maroc, avant leur duel contre l'Écosse, affichent une ambition forte ; Sam souligne l'importance de la concentration de la charnière marocaine comme clé du succès, tandis que Younes met en avant la capacité des joueurs à exploiter la profondeur. Enfin, Sam félicite les États‑Unis pour leur intensité lors des récents matchs, tout en rappelant la nécessité de garder les pieds sur terre face à la difficulté des adversaires.

Cette programmation exceptionnelle, ponctuée de débats, d'analyses tactiques et d'interventions d'experts, témoigne de la capacité de l'After Foot à rester le rendez‑vous incontournable des passionnés de football, vingt ans après sa création





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