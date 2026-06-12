After Foot fête ses 20 ans avec une programmation exceptionnelle et de nouveaux débats

L'émission After Foot célèbre son vingtième anniversaire en proposant une série d'émissions spéciales, des invités prestigieux et des analyses approfondies du football français et international.

L'émission phare du paysage footballistique français, After Foot , célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer cet anniversaire, les animateurs emblématiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, rejoints par leurs collaborateurs de longue date, ont concocté une programmation riche en nouveautés et en invités prestigieux.

Le spectacle s'ouvre chaque soir à vingt heures avec "Génération After", une émission animée par Nicolas Jamain. Cette première partie réunit une équipe de chroniqueurs qui ont grandi aux côtés de l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ensemble, ils offrent aux passionnés de football un espace de débats animés, d'analyses pointues et d'interviews exclusives, mettant en avant les jeunes talents, les enjeux tactiques et les coulisses du sport roi.

Les soirs où un match est diffusé, l'émission se prolonge sous le nom "After Live" jusqu'à vingt‑trois heures. L'animation alterne entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre, tandis que d'anciens grands du football français - Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier - viennent renforcer le dispositif, apportant leurs perspectives d'anciens internationaux lors des soirées consacrées aux Coupes d'Europe.

Cette formule dynamique permet de mêler analyse en temps réel, réactions d'après‑match et anecdotes de légende, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. À partir de vingt‑deux heures, voire dès le sifflet final du match, la seconde partie de la soirée propose la version originelle et historique de l'After.

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre reprennent le micro du dimanche au jeudi, offrant un format plus détendu où l'on retrouve l'esprit convivial qui a fait le succès de l'émission depuis ses débuts. Carine Galli fait également son retour, prenant les rênes les vendredis et samedis, ce qui enrichit encore la palette des voix présentes.

En parallèle, des discussions sont menées autour des performances des sélections internationales, avec Maxime Chanot qui exprime ses réserves quant à la capacité de l'équipe US à rivaliser avec les grandes puissances du football mondial. Enfin, la deuxième cérémonie d'ouverture du tournoi amical opposant les États‑Unis au Paraguay, présentée par Nico Pelletier, sera diffusée depuis Los Angeles, soulignant l'étendue internationale de la programmation d'After Foot.

Cette édition du vingtième anniversaire s'impose ainsi comme un véritable rendez‑vous du football, mêlant héritage, innovation et passion pour tous les amateurs du ballon rond





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