After Foot fête ses 20 ans avec une programmation exceptionnelle et de nouvelles chroniques

L’émission phare du football, After Foot, célèbre ses vingt ans en proposant des émissions spéciales, des débats avec des invités de renom et des chroniques exclusives, tout en gardant son ton unique et direct.

L’ After Foot célèbre ses vingt ans d’existence, une étape phare pour l’émission qui a toujours osé dire à haute voix ce que les amateurs de football pensent dans le secret.

Pour marquer cet anniversaire, les animateurs emblématiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, accompagnés de leurs chroniqueurs de longue date, proposent une programmation riche en surprises et en invités prestigieux. La soirée d’ouverture est confiée à Nicolas Jamain, qui anime « Génération After » de vingt heures à vingt‑deux heures. Ce nouveau créneau réunit une équipe de jeunes voix qui ont grandi avec l’émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ensemble, ils offrent aux passionnés de football un espace de débat animé, des analyses pointues et la présence de personnalités du monde du sport, créant ainsi un rendez‑vous incontournable pour les fans qui souhaitent approfondir leurs connaissances et partager leurs opinions. Les soirs de match, l’émission se transforme en « After Live », diffusée de vingt heures à vingt‑trois heures, avec une rotation d’animation entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre.

Cette version en direct accueille des invités de renom tels qu’Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui renforcent le dispositif lors des rencontres de Coupes d’Europe. Après le coup de sifflet final, une seconde partie prolongée de vingt‑deux heures à minuit revient à la formule originale qui a fait la renommée de l’émission.

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre reprennent le flambeau du dimanche au jeudi, offrant des analyses sans concession et un ton parfois provocateur, fidèle à l’esprit de l’After Foot. Le vendredi et le samedi, Carine Galli reprend les rênes, assurant une continuité et une diversité d’approches qui enrichissent le palmarès de l’émission.

En plus de ces temps forts, l’émission propose des chroniques spécialisées comme la « Liste polémique (ou pas) de Tuchel pour la Coupe du Monde », la présentation d’Elversberg, le 59ᵉ club de la Bundesliga, ou encore une réflexion sur la performance de Côme en Ligue des Champions. La rubrique « Drôles de Dames », animée par Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet, couvre l’actualité des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand, avec un ton à la fois informatif et divertissant.

Enfin, pour clôturer la semaine, l’émission diffuse l’intégrale du brunch de Stephen du dimanche 24 mai 2026, de treize heures à quinze heures, offrant aux auditeurs une pause gourmande et conviviale au cœur du programme footballistique. Cette programmation exceptionnelle souligne l’engagement de l’After Foot à rester le reflet passionné et sincère du monde du football, tout en célébrant deux décennies de discussions vibrantes et de moments mémorables





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